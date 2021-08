Messi se despide del Barcelona entre lágrimas, dice que negocia con el PSG

Ago 8, 2021 Foto del domingo de Lionel Messi en la rueda de prensa en la que se despidió del Barcelona. REUTERS/Albert Gea

BARCELONA, 8 ago (Reuters) - Un emocionado Lionel Messi confirmó el domingo que deja el Barcelona después de que el club informara que no podía seguir pagando la alta ficha del argentino, y añadió que está en negociaciones con el club francés Paris St Germain.

El periódico francés L'Equipe informó el domingo que el atacante viajará a la capital francesa más tarde en la jornada o el lunes para someterse a un examen médico y cerrar su acuerdo con el club, propiedad de Qatar Sports Investment.

Aunque Messi no confirmó que se incorporará al club parisino, dijo que sus planes eran seguir jugando el mayor tiempo posible.

"Hice todo lo posible y no se pudo. No puedo decir nada más", sostuvo un emocionado Messi en rueda de prensa. "Siento tristeza porque me tengo que ir del club al que amo. Siempre fui de frente".

"Este ha sido el más difícil (de mi carrera en el Barca). He tenido muchos momentos duros, muchas derrotas, pero eso te daba revanchas. Este es el final en este club", agregó. "Fue un baldazo de agua fría. Seguimos asimilándolo. Estaré arropado de mis seres queridos y, lo más importante, seguiré jugando al fútbol y seguro que cuando empiece, se me pasará un poco".

Messi se mostró confiado en seguir compitiendo al máximo nivel.

"A ver cuánto aguanto a nivel físico. No tuve lesiones graves, así que estaré hasta que me dé", sostuvo.

"El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie (...) Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando".

El atacante de 34 años, que lleva 21 años en el club, en el que se convirtió en el jugador con más presencias y también su máximo artillero con 682 goles, rompió a llorar antes de dar un discurso y fue recibido por una larga ovación de los periodistas, compañeros actuales y antiguos y entrenadores.

Messi dijo que creía que iba a quedarse en el club, con un contrato de cinco años acordado con una reducción salarial del 50%, pero a finales de la semana pasada la situación dio un giro inesperado.

"Todavía no caigo en la realidad de dejar este club y cambiar mi vida por completo. Llevo 16 años en el primer equipo. Para mí siempre era lo mismo y ahora es empezar de cero. Es un cambio duro, sobre todo para la familia porque sé lo que sienten por esta ciudad", relató.

"No se pudo hacer por LaLiga. Estaba todo acordado", agregó el argentino, que sumó 35 títulos en su paso por el Barca.

(Reporte de Joseph Walker, Graham Keeley y Andrei Khalip, escrito por Andrei Khalip; Editado en español por Javier Leira)