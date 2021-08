Medallista Jasmine Camacho Quinn llevará su oro a Puerto Rico el 17 de agosto

Jasmine Camacho-Quinn (i) de Puerto Rico celebra tras ganar medalla de oro en los 100m vallas femenino de atletismo por los Juegos Olímpicos 2020, en el Estadio Olímpico de Tokio (Japón). EFE/ Alberto Estévez

San Juan, 08 ago (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) anunció este domingo que el martes 17 y el miércoles 18 de agosto la isla recibirá a la medallista de oro Jasmine Camacho Quinn, y la delegación de atletaas que ha competido por Puerto Rico, "bajo estrictos protocolos" por la covid-19 en formato caravana.

Camacho Quinn, la nueva campeona olímpica de 100 metros vallas y de madre puertorriqueña, tuvo un tiempo de 12.37, y logró la primera medalla de oro olímpica de atletismo para la isla.

“La actividad de recibimiento se estará haciendo para el 17 de agosto. Todavía hay muchos detalles por confirmar, pero más o menos es la fecha que hemos conversado con el agente de Jasmine”, dijo la presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez, según una nota difundida por este organismo.

El COPUR ha tenido varias conversaciones con el Departamento de Salud donde se han decidido tomar medidas de prevención por la pandemia de la covid 19 en la isla ante el regreso de la Delegación puertorriqueña de Japón.

Entre estas están las de guardar cuarentena una vez toquen suelo puertorriqueño, hacerse una prueba PCR y evitar aglomeraciones.

“Lo que vamos a hacer es una caravana que el pueblo la pueda seguir. Nadie se baja, nadie se monta. Una caravana en la zona metropolitana y Trujillo Alto. No va a ver una actividad masiva de celebración, no la vamos a contemplar dentro de la covid, por razones obvias. No vamos a propiciar el contagio ni del pueblo, ni de nuestra delegación, ni de nuestra medallista que todavía tiene compromisos deportivos que atender en las próximas semanas”, abundó en los detalles la líder olímpica.

Cada miembro de la delegación tuvo que seguir medidas estrictas por la covid-19 en Tokio.

A la salida de tierras niponas se debe cumplir con una prueba PCR y una certificación médica de viaje para mostrar a su país de destino final.

Durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los atletas cumplieron con pruebas de antígenos diarias para poder velar su salud.

“Nos hubiera encantado tener una actividad masiva. Mi idea original era hacerle algo similar a lo de Mónica (Puig, medallista de oro en Río de Janeiro 2016), porque ella se lo merece. Pero… en tiempos de la covid no es posible”, indicó Rosario.

En los próximos días el COPUR dará los detalles completos de las actividades para cumplir con todos los protocolos de salubridad.