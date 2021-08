Martín gana desde la "pole position"

EFE/EPA/EXPA/JFK

Spielberg (Austria), 8 ago (EFE).- El español Jorge Martín "Martinator" (Ducati Desmosedici GP21) consiguió este domingo su primera victoria en MotoGP después de haber sido también el autor de la "pole position" para el Gran Premio de Estiria que se ha disputado en el circuito Red Bull de Spielberg.

El piloto español inaugura así su casillero de triunfos en el campeonato del mundo de MotoGP, en el que sólo ha disputado seis carreras al sufrir un grave accidente en Portimao (Portugal) que le mantuvo apartado de las carreras hasta el Gran Premio de los Países Bajos, en el que se tuvo que retirar precisamente por las molestias físicas tras la lesión.

Aunque la carrera de MotoGP no estuvo exenta de incidentes, como ya sucediera el pasado año, al tener que mostrar Dirección de Carrera bandera roja tras la caída que protagonizó Dani Pedrosa (KTM RC 16), en la que el italiano Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP), no pudo evitar embestir la moto del español.

En el impacto la moto de Savadori comenzó a arder en mitad de la pista mientras el italiano salía de la misma como podía, una situación que forzó la detención tanto para atender al piloto como para despejar el asfalto y dejarlo limpio de gasolina y espuma de los extintores.

La amenaza de lluvia, que al final no cayó en ningún momento, se cernió sobre todos los pilotos de MotoGP, pero al final la prueba se pudo desarrollar sin mayores contratiempos y si bien el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) fue el primer líder, pronto emergió la figura de Jorge Martín, que supo mantener a raya e incluso distanciarse de todo un campeón del mundo como su compatriota Joan Mir (Suzuki GSX RR), que se tuvo que conformar con la segunda posición.

No obstante, la primera sorpresa de la segunda salida fue la parada de motor de la Yamaha de Maverick Viñales, que se tuvo que meter en la calle de talleres para hacer desde ahí la salida con lo que ese error ya le condenaba a un puesto muy lejos de sus aspiraciones y la posterior sanción de vuelta rápida por exceder los límite del circuito acabó rematando una situación que, en las últimas vueltas hizo que "Mack" entrase en su taller y se retirase.

Ya en carrera y tras una buena salida de Bagnaia, en el tercer giro un error suyo le hizo quedar rezagado mientras Jorge Martín asumía el rol de líder en el siguiente giro, después de adelantar a Mir y Quartararo, en tanto que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) tenía problemas y no era capaz de recuperar posiciones rápidamente, como tampoco Maverick Viñales.

Poco a poco la situación se fue clarificando con Martín y Mir al frente y ya a más de un segundo el trío formado por Quartararo, Miller y Zarco y las dos Honda RC 213 V de Alex Márquez y Takaaki Nakagami por detrás de ellos.

Mir sometió a un estrecho marcaje a Martín, que se mantuvo líder y marcando el ritmo en cabeza, con Quartararo y Miller ya a más de un segundo y medio, lo que dejaba a ambos como únicos contendientes por la victoria en la primera cita de Austria.

Miller intentó presionar a Quartararo, pero lo único que consiguió fue cometer un error en la curva siete que le hizo perder la adherencia en el tren delantero al entrar colado en esa zona en la decimoctava vuelta y dejó libre el camino a Quartararo hasta el tercer peldaño del podio.

Martín aguantó con solvencia al frente de la carrera y a pesar de llevar sólo seis grandes premios en MotoGP se desempeñó como si llevase muchos más camino de su primer triunfo.

El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) sumó su primera victoria en Moto2, lo que le permitió recortar distancias con el líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex), que se tuvo que conformar con la cuarta plaza, aunque aumentó su ventaja en la tabla de puntos al quedar séptimo su inmediato perseguidor y compañero de equipo, Raúl Fernández.

El español Pedro Acosta (KTM) logró la quinta victoria en Moto3 en un apretado final con el también español Sergio García Dols (Gasgas), que le permite aumentar su ventaja en la provisional por puntos del mundial.

García Dols se cayó en la curva nueve de la última vuelta pero la ventaja del dúo de cabeza era tan grande sobre sus perseguidores que pe dio tiempo a recuperar su moto y regresar a pista para ser segundo, con el italiano Romano Fenati (Husqvarna) tercero tras adelantar éste en la última curva al español Jaume Masiá (KTM).

Juan Antonio Lladós