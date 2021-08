Líbano.- El primer ministro israelí reprocha a las autoridades libanesas su incapacidad frente a los ataques de Hezbolá

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha responsabilizado a las autoridades libanesas de su incapacidad para detener los últimos ataques de Hezbolá contra suelo israelí, y acusó tanto al partido-milicia chií como a su gran mecenas, Irán, de colocar a Líbano en rumbo de colisión con el Estado hebreo.



Hezbolá disparó el viernes cerca de 20 proyectiles contra territorio israelí en lo que describió como un acto respuesta a un bombardeo lanzado el jueves por el país vecino horas después del lanzamiento de proyectiles por parte supuestamente de una milicia palestina.



"Líbano y su Ejército deben asumir la responsabilidad de lo que está pasando en su patio de atrás", ha indicado el primer ministro israelí, antes de acusar a Hezbolá e Irán de "enredar a los ciudadanos libaneses en un frente contra Israel, a pesar de la grave crisis económica y política que atraviesa el país".



"Nos da igual si es una milicia palestina o facciones rebeldes o lo que sea", ha declarado Bennett al principio del Consejo de Ministros semanal. "El Estado de Israel no aceptará que disparen contra su territorio", ha añadido en comentarios recogidos por el 'Times of Israel'.



Horas antes, el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, había estimado que los enfrentamientos de los últimos días en la frontera con Israel son un "suceso muy peligroso", si bien ha advertido de que el grupo "responderá" a cualquier ataque israelí contra territorio libanés.



"Esta respuesta es alta y clara. Ellos bombardean zonas abiertas y nosotros bombardeamos zonas abiertas. Responderemos de forma apropiada y proporcionada", ha subrayado, antes de pedir a Israel que "no cometa errores de cálculos".



En este sentido, ha destacado que "la responsabilidad está clara y es proteger a la población", al tiempo que ha argüido que "la mayor estupidez que podría cometer el enemigo israelí es entrar en una nueva guerra con Líbano", según ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.