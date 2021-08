Las exportaciones no tradicionales de Perú crecieron un 44 % en junio

Un hombre vende Palta o aguacate en un mercado de Lima (Perú). EFE/EDUARDO CAVERO/Archivo

Lima, 8 ago (EFE).- Las exportaciones no tradicionales de Perú acumularon un valor de 1.197 millones de dólares en junio, una cifra un 44,5 % superior frente al mismo mes de 2020 y un 4,3 % mayor al nivel prepandemia registrado en junio de 2019, según informó este domingo el Banco Central de Reserva (BCR).

El resultado de las ventas al exterior de productos no tradicionales (aquellos que no son minerales e hidrocarburos) en junio obedeció principalmente a los mayores volúmenes embarcados, según detalló el organismo emisor.

En concreto, las exportaciones de paltas frescas crecieron ese mes un 20,8 % en comparación con el mismo mes de 2019, las de espárragos frescos lo hicieron en 43,8 % y otros T-shirts de algodón en 74 %.

De esta manera, las exportaciones no tradicionales del Perú acumularon en el primer semestre un valor de 7.213 millones de dólares, una subida del 11,1 % con respecto al mismo periodo de 2019 y una escalada del 40,5 % frente al primer semestre del año pasado, cuando el país sufrió los mayores impactos económicos por la pandemia del coronavirus.

La víspera, el BCR informó que las exportaciones tradicionales acumularon un valor de 20.520 millones de dólares durante los primeros seis meses de este año, una cifra un 25,6 % mayor al nivel registrado en 2019.

Además, reveló que la balanza comercial de Perú acumuló en los últimos 12 meses a junio un superávit de 12.294 millones de dólares, registrando así por tercer mes consecutivo el nivel más alto desde que se tiene registro.