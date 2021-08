JJ.OO/Fútbol.- Luis de la Fuente: "Jesús Vallejo es un ejemplo para todos de muchas cosas muy buenas"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional olímpico de fútbol, Luis de la Fuente, defendió este domingo al capitán del equipo, Jesús Vallejo, de las críticas recibidas por el 2-1 de Brasil en la final de los Juegos de Tokio y dejó claro que el defensa "es un ejemplo para todos de muchas cosas muy buenas".



"No hay nada que reprochar a nadie, sólo tener palabras de agradecimiento a todos los jugadores, ni reproches ni críticas, aquí acertamos y fallamos todos. Jesús es un ejemplo para todos de muchas cosas muy buenas y hay que agradecerle su entrega y compañerismo", señaló De la Fuente este domingo en rueda de prensa organizada por el COE.



Por otro lado, el riojano valoró sus paso por Tokio, su "experiencia más importante a nivel profesional". "En lo deportivo porque el proceso para llegar es durísimo. Llevábamos trabajando desde 2017 para clasificarnos para el Europeo, ganarlo y luego vino el periodo de después. Este es un torneo tremendamente exigente y competitiva, y la competición es de un nivel altísimo", indicó.



"En lo personal ha sido una lección de vida. En la Villa estábamos todos los deportistas y no había diferencias, todos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, y me ha gustado mucho ese sentimiento", subrayó.



Además, el de Haro prefiere no hacer demasiado caso a las posibles críticas por haber perdido la final ante Brasil. "La crítica es muy libre y me parece excelente, es una parte más del deporte y entiendo que la hay positiva y negativa", comentó.



"Pero hay otra que valora muchísimo lo que hemos hecho y me quedo con eso, que haya entendido el mérito que tiene este grupo de conseguir una plata en unos Juegos. Nosotros nunca rehuimos el cartel de favoritos y siempre nos comprometimos a luchar por el oro, que es lo que hicimos hasta el final. No ha habido fallo sino que otra selección nos ganó. Tras perder un partido hay un poco de tristeza, pero teníais que verles la caras hoy y lo felices que estaban con sus medallas", sentenció.