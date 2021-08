JJ.OO/Fútbol.- Eric García: "A Mingueza, Pedri y a mí nos ha costado digerir la marcha de Messi"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El defensa de la selección española olímpica de fútbol Eric García resaltó su tristeza por no poder compartir vestuario con Leo Messi, "el mejor jugador de la historia", en el FC Barcelona, y confesó que tanto a él como a sus compañeros Óscar Mingueza y Pedri les costó "digerir" la marcha del argentino, aunque no les descentró de cara a la final de los Juegos de Tokio ante Brasil.



"Obviamente, me habría gustado compartir vestuario con el mejor jugador de la historia, pero al final se han dado cosas por las que no ha podido renovar, por los temas que hayan sido. Es una pena grande, pero le deseo lo mejor", señaló Eric García este domingo en rueda de prensa desde Tokio organizada por el COE.



El central reconoció que estaba "al corriente" de la noticia de la marcha del argentino, aunque estaba "centrado en la final" de los Juegos ante Brasil. "Ha sido una noticia complicada de digerir para Óscar (Mingueza), Pedri y yo porque el mejor de la historia se marcha del Barça", subrayó.



Por otro lado, el central salió en defensa de Jesús Vallejo, criticado en el gol que dio la medalla de oro a Brasil. "En el fútbol unas veces aciertas y otras fallas, pero aquí tenemos la suerte de que somos un equipo y que todos ganamos y perdemos, no se individualiza a nadie por un error. El equipo mostró orgullo y garra y estamos muy orgullosos", recalcó el catalán.



"Para mí y mis compañeros, este ha sido un torneo muy diferente a lo que venimos jugando. Hemos disfrutado de esta experiencia y de estar en la Villa rodeado de los mejores deportistas. Ha sido una experiencia única, que no creo que se pueda repetir. Un torneo de este calibre, jugando contra las mejores selecciones y compitiendo cada tres días viajando por todo Japón engrandece aún más lo que hemos conseguido", valoró Eric García.



Sobre los momentos tras la derrota en la final, el internacional confesó que tuvieron "esos 10-15 minutos de reflexión" porque podían haber ganado el oro porque "la final fue ajustada". "Pero luego ves donde has llegado y lo celebramos de la manera que se merece. Estamos muy orgullosos por todo lo que hemos hecho y por todo el camino", sentenció.