Harris English sigue líder; el mexicano Abraham Ancer baja al cuarto puesto

En la imagen, Harris English de EE.UU. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Memphis (EEUU), 7 ago (EFE).- El estadounidense Harris English sigue líder al completarse este sábado la tercera ronda del torneo FedEx St. Jude Invitational, luego de entregar tarjeta firmada de 65 (-5) y cerrar con acumulado de 192 (-18), dos golpes menos que su compatriota Bryson DeChambeau y el australiano Cameron Smith (194, -16).

English ha liderado después de cada una de las primeras tres rondas en el evento del Campeonato Mundial de Golf, abriendo con un 62, empató marca del campo, y la mejor suya como profesional, y disparando dos 65 en las siguientes rondas.

Está en posición para la quinta victoria del PGA Tour y la tercera de la temporada.

"Me encanta jugar con presión", declaró English. "Creo que me ayuda a concentrarme. Es un privilegio estar en este lugar. Tienes que asumir retos".

El campeón de 2013 en TPC Southwind, ganó el Sentry Tournament of Champions en enero en Hawaii y el Travelers Championship en junio en Connecticut. Terminó tercero en el U.S. Open.

Smith tenía 65 para unirse a DeChambeau, que entregó tarjeta firmada de 63 (-7), la mejor de la jornada y recuperó cinco puestos en la clasificación.

Lo contrario de lo que le sucedió al mexicano Abraham Ancer, que tuvo un registro de 67 golpes (-3) y acumuló 196 (-14) que le costó bajar dos puestos en la clasificación, al cuarto lugar.

El estadounidense Dustin Johnson, segundo en la clasificación mundial, entregó tarjeta firmada de 65 (-5) y acumuló 199 (-11) que lo dejó en el séptimo puesto.

El campeón del Masters, el japonés Hideki Matsuyama, también destacó con un registro de 64 (-6) para llegar a 9 bajo par (201). Jugó con los números 3 y 16, los dos pares 5 del TPC Southwind.

El estadounidense Jordan Spieth tenía 7 bajo par (203) después de un registro de 63 (-7), el mejor junto con DeChambeau.

El veterano español Sergio García tuvo su mejor desempeño desde que comenzó el torneo al entregar tarjeta firmada de 65 (-5) que le dio un total de 203 golpes (-7) y recuperó 21 posiciones para colocarse en el decimoséptimo puesto que comparte con otros cuatro jugadores, incluido Spieth.

El mexicano Carlos Ortiz, que ha ido de más a menos desde que comenzó el torneo, entregó tarjeta firmada de 73 (+3) para acumular 206 impactos (-4), los mismo que tiene el chileno Joaquín Niemann (68, -2), que recuperó seis posiciones, y ambos compartieron el trigésimo segundo lugar de la clasificación junto a otros cinco golfistas.