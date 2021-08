Fútbol.- El Real Madrid no pasa del empate sin goles ante el Milan en la vuelta de Bale

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid cerró su tanda de partidos amistosos antes de afrontar la semana que viene LaLiga Santander 2021-2022 con un empate sin goles este domingo ante el Milan, en un partido donde ofreció mejor cara que ante el Glasgow Rangers y que supuso la vuelta al equipo de Gareth Bale.



Más de un año hacía que el futbolista de Cardiff no vestía la camiseta del conjunto madridista, pero parece que Carlo Ancelotti, un técnico que le sacó buen rendimiento durante su primer paso por el banquillo del 13 veces campeón de Europa, está dispuesto a darle una nueva oportunidad de brillar.



El de Reggiolo metió de titular en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria) al galés, que estuvo bastante activo en los 45 minutos, con penalti fallado incluido, que dispuso en un once donde también estuvo el austriaco David Alaba, que debutó con su nuevo equipo formado pareja de centrales con Nacho y que dejó buena imagen.



También tuvieron sus primeros minutos Luka Modric, Casemiro, Militao y Vinicius, con los dos primeros también de inicio, lo que dio más empaque al Real Madrid en relación a la derrota en Escocia pese a su sufrimiento en el primer cuarto de hora.



El amistoso comenzó con un ritmo frenético y el Milan fue superior en ese tramo, con muchas llegadas por su lado izquierdo con Theo Hernandez y Rafael Leao. De hecho, el lateral francés envió un balón al palo de la portería de Courtois en lo que sería la mejor de los de Stefano Pioli en el primer acto.



Pero poco a poco, el Real Madrid se fue asentando y haciéndose con el control del choque, aunque tampoco gozó de oportunidades excesivamente claras, con un disparo dentro del área de Isco que se fue fuera por poco y uno desde fuera de Alaba que repelió Maignam.



Bale quiso ser protagonista y asumió mucha responsabilidad ofensiva y fue el que tuvo la mejor del amistoso. El galés recibió un buen pase de Jovic, pero fue derribado cuando se plantaba solo ante el portero 'rossonero'. El de Cardiff decidió lanzarlo, pero su disparo raso y no excesivamente potente lo despejó Maignan.



Tras el descanso, el partido varió. Ancelotti hizo siete cambios de inicio y el ritmo fue decayendo paulatinamente por lo que las ocasiones apenas aparecieron. Modric tuvo la mejor para los madridistas con un potente disparo al larguero y Brahim dio la réplica con otra lanzamiento que hizo emplearse a fondo Lunin. Sergio Arribas, con una volea que se fue por encima del larguero a pase de Vinicius, tuvo la más destacada en los compases finales para evitar el 0-0.