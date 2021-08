Fútbol.- El Borussia Dortmund asegura que no tiene "la sensación" de que Haaland "quiera irse"

WIESBADEN (ALEMANIA), 8 (dpa/EP)



El Borussia Dortmund alemán insiste en que el delantero noruego Erling Haaland no abandonará el club en este mercado veraniego de fichajes y que no tienen "la sensación" de que el internacional "quiera irse".



"¿Qué escenario podría ser ese? Hemos hecho un compromiso claro", dijo a 'Sky Sports' el director de fútbol profesional del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, preguntado por si existía un escenario en el que podría dejar salir al goleador.



Para el exjugador, el atacante "se siente increíblemente cómodo" con el campeón de Europa de 1997. "Quiere lograr algo con este equipo y no tengo la sensación de que quiera irse", subrayó Kehl sobre un futbolista que tiene contrato con el Dortmund hasta 2024