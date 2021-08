Fútbol.- El Atlético cae en el último suspiro ante el Feyenoord en un amistoso marcado por la expulsión de Carrasco

08-08-2021 Angel Correa, autor del empate, durante una acción en el Feyenoord-Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid dejó escapar la victoria en su amistoso de este domingo en Rotterdam (Países Bajos) ante el Feyenoord, frente al que cayó por 2-1 por culpa de un gol en el tiempo de descuento de un choque en el que jugó toda la segunda parte con uno menos por la expulsión de Yannick Carrasco. EUROPA DEPORTES PAÍSES BAJOS ÁNGEL GUTIÉRREZ/ATLÉTICO DE MADRID



De este modo, el conjunto rojiblanco no llegará al debut liguero del próximo domingo en Balaídos contra el Celta con el refuerzo positivo de un triunfo en un duelo donde gozó de buenas ocasiones y donde fue capaz de empatar con uno menos en los compases finales, donde su rival aún tuvo tiempo de quedarse la victoria para alegría de un De Kuip repleto.



Sin embargo, las opciones del actual campeón español se vieron minimizadas por la pérdida de nervios de Carrasco en el tramo final de la primera mitad. El belga se enzarzó tras una jugada con Malacia que derivó en una tremenda tangana donde, ya desatado y sin control, agarró también del cuello a Kokcu. El internacional fue expulsado por roja directa ante el enfado también de Diego Pablo Simeone que tuvo que entrar al campo para calmar unos ánimos excesivamente 'calientes' pese al tinte del partido.



En el momento de la expulsión, el Atlético ya perdía por 1-0 tras un gol de Linssen en el minuto 18, que remató muy cerca de Oblak una jugada de estrategia después de un saque de esquina de los locales ante cierta pasividad de los colchoneros.



El tanto premió a Feyenoord que hasta entonces había sido superado por el conjunto madrileño, que metió en su once a Marcos Llorente, en punta junto a Giuliano Simeone, y a Koke, que formó el mediocampo junto a Rodrigo de Paul y Lemar. Carrasco tuvo una buena ocasión para abrir el marcador y una mala cesión de Trauner estuvo a punto de costarle un disgusto a su guardameta.



Luego, llegó el 1-0 que afectó un tanto al Atlético, que aún así tuvo buenas ocasiones para haber igualado antes del descanso con un cabezazo al larguero de Giménez y dos oportunidades de Lemar, una de ellas tras una gran jugada personal.



En cambio, en la segunda parte, los de Diego Pablo Simeone sí acusaron la inferioridad numérica y cierta falta de ritmo todavía a estas alturas de la temporada. El Feyenoord fue entonces mejor y pudo aumentar la distancia en el marcador con un disparo de Malacia, con gran parada de Oblak, y un cabezazo por encima del larguero de Senesi.



El 'Cholo' metió a hombres de refresco para intentar buscar la igualada en el tramo final donde el Atlético aprovechó prácticamente su única ocasión. El joven Camello avisó y Correa anotó un empate (minuto 83) que parecía definitivo, pero que no lo fue por una gran contra local que culminó Bannis en el 93.