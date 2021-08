Fotos filtradas muestran la celebración del 60 cumpleaños de Obama

Fotografía tomada el pasado 20 de enero en la que se registró al expresidente de Estados Unidos Barack Obama (i), en Washington DC (EE.UU.). EFE/Michael Reynolds/Archivo

Nueva York, 8 ago (EFE).- Una serie de fotos filtradas por los invitados a la fiesta del sexagésimo cumpleaños del expresidente estadounidense Barack Obama revelaron detalles de la fiesta llena de celebridades que tuvo lugar este sábado por la noche en la exclusiva isla de Martha's Vineyard (Massachusetts, EE.UU.).

Los Obama organizaron un multitudinario evento en su mansión situada en la isla, a pesar de que su portavoz aseguró esta semana que se había "reducido" la capacidad solo a familiares y amigos cercanos debido al reciente repunte de covid-19 en el país, según recogían este domingo medios como The New York Post.

Invitados como el rapero Trap Beckham, la cantante Erykah Badu y el mánager TJ Chapman mostraron en sus redes sociales instantáneas del menú, el ambiente y la decoración, con acreditaciones y servilletas grabadas para la ocasión con la insignia 44x60 (44 por el número del expresidente y 60 por su edad) en dorado.

Aunque las fotos que compartieron fueron eliminadas más tarde debido a la política de privacidad del evento, ese medio publicó una en la que se ve a Obama con un micrófono en la mano y disfrutando en lo que parece una pista de baile, y otras en las que se aprecia una gran congregación de gente en la celebración de alto perfil.

El actor George Clooney, el director Steven Spielberg y la presentadora Oprah Winfrey estaban entre las 475 personas que habían recibido invitaciones a la lujosa celebración, en la que iba a tocar la banda de rock Pearl Jam y donde todos los invitados debían someterse a un test de covid antes de asistir, según medios estadounidenses.

Aunque se conocen pocos detalles sobre el acontecimiento, el diario digital The Hill señala que hubo actuaciones a cargo del rapero Beckham y los cantantes Alicia Keys y John Legend, y que entre las opciones para cenar había chuletón, pollo y camarones con guarnición de arroz, verduras y patatas.

Asimismo, se vieron botellas de licor, cócteles, postres y cigarros, con algunos de los invitados fumando cannabis, cuyo consumo es legal en ese estado.

"He tenido que borrarlo todo debido a las normas. Fue decididamente épico. Si trascienden videos se harán virales. Él bailó todo el tiempo. Nadie ha visto nunca así a Obama antes", comentó Beckham en sus redes sociales.