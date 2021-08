Escribá: “Es evidente que necesitamos más jugadores”

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá. EFE/Morell/Archivo

Elche (Alicante), 8 ago (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó tras finalizar la pretemporada que su equipo necesita fichar más futbolistas para completar la plantilla y afrontar con garantías el inicio de la presente temporada.

“Necesitamos más jugadores. Es evidente. Se habló de ocho o diez fichajes y solo han venido cinco”, dijo el valenciano, quien, pese a reconocer que el mercado “está complicado”, dijo que le gustaría contar con “algún futbolista más”.

“Seguro que vendrán, pero no es lo mismo que lleguen tan tarde que con más tiempo”, incidió Escribá, quien deseó incorporar jugadores “que nos hagan mejores y más competitivos”.

El entrenador afirmó que con la llegada de Antonio Barragán y la inminente de Johan Mojica el equipo tiene cubierta la parte defensiva, por lo que destacó la necesidad de incorporar centrocampistas.

“El medio campo está despoblado. Necesitamos refuerzos en casi todos los sitios para una liga tan dura como la que habrá”, reflexionó Escribá, quien recordó que los centrocampistas Raúl Guti e Iván Marcone no tienen competencia en la plantilla.

En este sentido, el preparador insistió en que el Elche llega “justo” al inicio de la temporada “porque no tenemos ni cinco cambios profesionales y eso demuestra nuestras limitaciones”.

“Tenemos pocas variantes y las posiciones en las que tenemos cambios son en las que menos se utilizan. De medio campo hacia adelante tenemos limitaciones”, reiteró el valenciano.

Pese a la situación, Fran Escribá dijo no sentir “intranquilidad o preocupación”, porque ve a todos los estamentos del club trabajando para cerrar operaciones, incluido el máximo accionista, Christian Bragarnik, con quien habla frecuentemente.

“Estoy convencido de que vamos a mejorar la plantilla con respecto al año pasado. Creo que atrás ya la hemos mejorado, pero adelante somos los mismos y en el medio hemos perdido”, dijo Escribá, quien recordó que al Elche ya le dio para salvarse “muy justo” el pasado curso, por lo que pronosticó que este año con 17 futbolistas “no podremos”.

El preparador aseguró que no le sobra actualmente ningún jugador de la plantilla y dijo que “no es consuelo” ver que el resto de los equipos tampoco están reforzando sus plantillas.

“No podemos vender una cosa distinta a la que es. El equipo está bien físicamente y trabaja, pero esta situación en una competición tan larga no sería sostenible”, remarcó Escribá”.