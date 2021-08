El canciller venezolano acusa a Duque de "encarnar una tiranía oligárquica"

En la imagen, el canciller venezolano, Jorge Arreaza. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 7 ago (EFE).- El canciller venezolano, Jorge Arreaza, acusó este sábado al presidente colombiano, Iván Duque, de encarnar "una tiranía oligárquica", luego de que el mandatario dijera que acompaña el "anhelo de resistencia democrática" en el país petrolero.

"Duque, ustedes no sólo son melifluos y cofundadores de la industria del narcotráfico, los grupos violentos y la represión salvaje, sino que además usted encarna una tiranía oligárquica que da sus últimos coletazos, cual animal prehistórico en proceso de extinción", escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela replicó otro de Duque en el que aseguró que, en su Gobierno, no serán "consuetas ni melifluos para denunciar al régimen que arruinó".

"Donde haya tiranía, autoritarismo y dictadura en el contexto regional, estará la voz firme de Colombia para oponerse a ella; acompañamos el anhelo de resistencia democrática en Venezuela, pero no seremos consuetas ni melifluos para denunciar al régimen que arruinó a ese país", publicó Duque en esa red social.

El mensaje del gobernante estaba acompañado de un vídeo de su discurso del 7 de agosto, cuando cumple tres años en el cargo y se conmemora la Batalla de Boyacá, con la que Colombia selló en 1819 su independencia de España.

El Gobierno de Colombia reconoce como presidente de Venezuela a Juan Guaidó desde enero de 2019.

Los dos países rompieron sus relaciones por decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 23 de febrero de 2019, después de que Guaidó intentara ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.

Desde entonces, ambos gobiernos se han cruzado diversas acusaciones y Venezuela ha asegurado que Colombia alberga grupos que se entrenan para asesinar a Maduro.

"Hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme, desde Colombia", dijo Maduro en julio 2020.

Por su parte, Duque acusó en julio pasado a la "dictadura de Venezuela" de albergar "en su territorio a criminales de la calaña" de los disidentes de las FARC, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", y Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña".

"Esa anuencia amerita una declaratoria, por parte de los EE.UU., de ese régimen como promotor del terrorismo, que sirva para revelar esa relación connivente y perniciosa", destacó el mandatario colombiano en Twitter.

Arreaza tachó entonces al presidente de Colombia de "cínico" por esas acusaciones.

"Duque, no sea tan cínico. Usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región", afirmó.