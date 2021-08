EE.UU. dominó en baloncesto y destacó en voleibol y waterpolo femenino

Miembros del equipo estadounidense ganador de la medalla de oro reaccionan durante la ceremonia de entrega de medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EFE/EPA/KIYOSHI OTA

Houston (EE.UU.), 8 ago (EFE).- Estados Unidos demostró su poder en el baloncesto masculino y femenino con las medallas de oro que, además, le permitieron superar a China y acabar al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A pesar de no tener a la mayoría de las figuras de la NBA, Estados Unidos sí contó con la superestrella Kevin Durant, el alero de los Brooklyn Nets, el héroe que permitió al equipo de Gregg Popovich llevarse la cuarta medalla de oro consecutiva al vencer en la final a Francia 87-82.

En el baloncesto masculino, a diferencia de otras olimpiadas, el equipo de Estados Unidos no tuvo un recorrido fácil, pero al final mostró su potencial con una sola estrella como Durant.

Mayor fue el dominio del equipo femenino que ganó su séptimo oro olímpico seguido con dos jugadoras que hicieron historia al conseguir su quinta presea: la base Sue Bird, de 40 años, y la escolta hispana Diana Taurasi, de 39 años, que anunciaron que Tokio 2020 eran sus últimos juegos.

Pero ambas dejaron abierta la puerta para que el próximo año puedan tener su última participación con la selección en el Campeonato del Mundo FIBA, en la que también han conseguido cuatro medallas de oro.

Ambas se convirtieron en las primeras baloncestistas, tanto en la categoría masculina como femenina, que consiguen cinco medallas de oro olímpicas consecutivas.

Junto a los oros del baloncesto, el equipo femenino de waterpolo también cumplió las expectativas al revalidar el título por tercera vez al hilo después de superar en la final a España 14-5.

Si los triunfos en baloncesto y waterpolo eran esperados, el de la selección femenina de voleibol, el primero para EEUU tras imponerse en la final por 3-0 a Brasil, fue clave a la hora de hacer posible el liderato en el medallero final de 113 preseas (39-41-33).

El béisbol y el sóftbol volvieron a la competición olímpica por primera vez desde los Juegos de Pekín 2008, y aunque los equipos de Estados Unidos no alcanzaron oro, se las quedó Japón con sendos triunfos de 2-0 en las respectivas finales, las medallas de plata fueron consideradas todo un éxito.

Especialmente, la del equipo masculino que no tuvo a ninguna estrella del béisbol profesional de las Grandes Ligas.

Pero fue el de mayor protagonismo dentro de la delegación al representar al deporte pasatiempo nacional y tener al jugador de cuadro cubanoamericano Eddy Álvarez de abanderado en la ceremonia de apertura.

Álvarez ganó una medalla de plata en patinaje de velocidad en los Olímpicos de Invierno Sochi 2014, y en Tokio hizo historia también con la presea plateada en el béisbol.

Además en unos Juegos Olímpicos donde por primera vez en el torneo de béisbol el equipo de Cuba, que tiene tres medallas de oro de las seis disputadas, no pudo superar la fase clasificatoria.