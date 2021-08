Denunciante del gobernador de Nueva York asegura que este rompió la ley

En la imagen, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York. EFE/EPA/SPENCER PLATT/POOL/Archivo

Nueva York, 8 ago (EFE).- La asistente ejecutiva del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que lo ha denunciado por tocamientos y acoso sexual se identificó públicamente en televisión este domingo y aseguró que el político demócrata "rompió la ley" y debe "rendir cuentas" por ello.

La mujer, Brittany Comisso, aparecía con el seudónimo "asistente ejecutiva 1" en el informe de la Fiscalía General presentado esta semana que concluye que Cuomo acosó sexualmente a once mujeres en el entorno de trabajo y que ha desencadenado numerosas llamadas a su dimisión.

Comisso reveló su identidad en una entrevista con el programa "CBS This Morning" y el diario Albany Times Union, que será emitida mañana y de la que el canal ofreció un adelanto este domingo.

Preguntada por el motivo de la denuncia penal que interpuso este jueves contra Cuomo en la región de Albany, la capital del estado, la antigua empleada del gobernador asegura: "Era lo correcto. El gobernador tiene que rendir cuentas".

La mujer alega que Cuomo se comportaba inapropiadamente con ella desde 2019, con besos y abrazos que le hacían sentir incómoda, y que el pasado mes de noviembre en su residencia oficial, adonde acudió a petición de él, el político metió sus manos por debajo de su blusa y le tocó un pecho.

También alega que en otra ocasión el gobernador le agarró y manoseó el trasero mientras se hacían una foto en la mansión ejecutiva.

"Lo que me hizo fue un crimen. Rompió la ley", contesta Comisso a la entrevistadora cuando esta le pregunta si "rendir cuentas" para ella significa que sea imputado con un crimen.

Cuomo, que está siendo investigado por la oficina del sheriff de Albany, ha negado los hechos y sus abogados defensores han cuestionado tanto la objetividad del informe de la Fiscalía General como las alegaciones de la denunciante.

Desde la publicación del informe el pasado martes se han sucedido las llamadas a su dimisión, la más destacable de ellas la del presidente estadounidense Joe Biden, y le han dado la espalda aliados y rivales políticos.

Mientras se resiste a abandonar el cargo que ocupa desde hace 10 años, la Asamblea Legislativa estatal, en la que ha perdido el apoyo de sus compañeros de partido, está ultimando un proceso de destitución y considerará "pronto" posibles artículos contra él, según informó la cámara este jueves.