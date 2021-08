Colombia se despide de los Olímpicos con "destacada" actuación con 5 medallas

La atleta colombiana Sandra Arenas fue registrada este viernes al celebrar la obtención de la medalla de plata en la prueba femenina de 20 km en marcha de los Juegos Olímpicos 2020, en Sapporo (Japón) EFE/Kimimasa Mayama

Bogotá, 8 ago (EFE).- El expresidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, calificó de "destacada" la actuación de la delegación que representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio en la que se consiguieron cuatro medallas de plata y una de bronce en medio de las limitaciones de competencias y cambios obligados por la pandemia del coronavirus.

El dirigente deportivo, que estuvo 12 años al frente del COC, justificó su valoración porque los Olímpicos de Tokio se pospusieron un año debido a la pandemia, por lo que la mayoría de los atletas colombianos se vieron forzados a alterar sus entrenamientos y participaciones internacionales.

"Los deportistas colombianos se sobrepusieron a todos los obstáculos de la pandemia y lograron ganar cuatro medallas de plata y una de bronce y diplomas olímpicos. Entonces creo que la de Colombia ha sido una actuación destacada", dijo Medina a Efe.

Por esas condiciones, explicó que los resultados no se pueden comparar con los de Londres 2012 -un oro, tres platas y cinco bronces- y en Río de Janeiro 2016 -tres oros, dos platas y tres bronces-.

Recordó que Colombia llevó 147 deportistas en 23 disciplinas a Río 2016 y a Tokio fueron 71 en 16 deportes. La Diferencia en el número de competidores es que a Tokio no se clasificó ningún deporte de conjunto y en Brasil sí.

PLATAS DE ARENAS Y ZAMBRANO, LO MÁS VALIOSO

Colombia ganó en Tokio preseas de plata a través de Sandra Lorena Arenas, en 20 kilómetros marcha; Anthony Zambrano, en 400 metros; Mariana Pajón, en BMX, y Luis Javier Mosquera, en levantamiento de pesas en 67 kilogramos, así como un bronce con Carlos Mario Ramírez, en BMX y 17 diplomas olímpicos, que se dan a los atletas que quedan entre el cuarto y el octavo lugar de las competencias.

"Numéricamente y en comparación con otros juegos se podría pensar que esos resultados no son tan buenos como los de las dos olimpiadas anteriores pero si tenemos en cuenta todo lo que tuvieron que cambiar los deportistas sería desconocer los logros en Tokio", dijo Medina.

Al desgranar la actuación de Colombia destacó los discos de plata de Arenas y de Zambrano porque "en el atletismo el nivel es muy alto en todas las pruebas".

En cuanto al segundo lugar de Arenas, valoró que ella compitió en una prueba en la que todas van al límite por el "riesgo que existe de cometer infracciones que llevan a la descalificación".

PUDO SER MEJOR

Medina lamentó que Colombia no hubiese podido llevar el equipo de pesas completo, cuatro mujeres y cuatro hombres, lo que "sin duda" le hubiese permitido tener más medallas.

La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas llegó a un acuerdo con la Agencia Internacional de Controles (ITA) para cerrar la investigación por los positivos por dopaje y pudo llevar a Tokio, a tres de sus ocho clasificados: a Mercedes Pérez, Santiago Rodallegas y Luis Javier Mosquera.

Medina aseguró que "ha sido una dura sanción" por los reiterados casos "de analíticos adversos en cabeza de algunos deportistas que desafortunadamente todavía no han comprendido, no solamente los riesgos que tiene para su carrera deportiva el incurrir en esas prácticas, sino los perjuicios que le traen al país como quedó demostrado en esta oportunidad".

Agregó: "Ojalá esta dura lección la aprendamos y que a futuro no tengamos que sufrir este tipo de sanciones tan vergonzosas".

HACIA EL FUTURO

Para el dirigente deportivo, Colombia debe seguir apoyando con más recursos a sus deportistas con el fin de obtener mejores resultados. También se deben consolidar atletas como Zambrano, la posta de relevos masculina de 4X400 y "otros talentos que vienen haciendo su curso" en levantamiento de pesas, boxeo y ciclismo, principalmente.

"Anthony tiene potencia, es un joven de apenas 23 años y si se mantiene en forma puede llegar todavía más lejos no solo en olímpicos sino en mundiales", aseguró.

Igualmente, dijo que es necesario ir preparando a los deportistas para París-2024 y Los Ángeles 2028.

"Hay deportistas que han manifestado que seguirán activos pero no en Olímpicos como el caso de Caterine Ibargüen y por eso hay que trabajar para ir supliendo esas ausencias", agregó.

Al referirse a Mariana Pajón, indicó que "ella le ha estado coqueteando al ciclismo de pista y el ciclismo de pista le ha estado coqueteando a ella", por lo que "hay que esperar a ver qué decisión toma la deportista".

Recalcó que la única forma de que un país logre más medallas es que los deportistas sigan dando lo mejor de sí y que se les apoye con más recursos económicos para que puedan competir dentro y fuera del país en eventos de gran nivel.

En su historial de Olímpicos, Colombia ha ganado 34 medallas, cinco de ellas de oro, 13 de plata y 16 de bronce.

Ovidio Castro Medina