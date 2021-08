Alberto Ginés pide instalaciones "para poder entrenar tranquilo"

EFE/ Kai Försterling/Archivo

Tokio, 8 ago (EFE).- Alberto Ginés, primer campeón olímpico de la historia en escalada tras ganar el oro en los Juegos de Tokio, recibió este domingo un homenaje en el Comité Olímpico Español (COE) en el que habló de la necesidad de disponer de instalaciones "para poder trabajar tranquilo".

"Necesitamos una instalación privada, porque estamos en públicas y se hace complicado para poder trabajar tranquilos y hacer los entrenamientos a nuestra medida y no depender del equipamiento comercial", apuntó.

El extremeño, que regresó anoche de Tokio, dijo que ya va asimilando la consecución de la medalla, que quiere colocar en el salón de su casa y que espera que ayude "a que la gente empiece a buscar un rocódromo cerca de casa y a que crezca" la práctica de su deporte en su comunidad y otras.

"Ya lo he asimilado mejor y estoy muy contento. Mi siguiente meta a corto plazo es la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo a principios de septiembre y luego clasificarnos para París", señaló tras insistir en que el oro conseguido no habría sido posible sin su entrenador, David Maciá. "Él tiene el 50% de la culpa de lo que hemos hecho", indicó.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, envió todavía desde Tokio un mensaje de reconocimiento a Ginés, que con 18 años ha hecho historia en los Juegos.

"Todo el mundo sigue hablando de ti, todo el mundo hace referencia a tu jornada final, te has convertido en un referente para un deporte que tiene un gran presente y un gran futuro. La escalda será moda en nuestro país gracias a ti", apuntó.

También el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Alberto Ayora, habló de la necesidad de instalaciones para que deportistas como Ginés puedan entrenar de forma adecuada y destacó el tirón de los deportes que aglutina la misma.

"Tenemos 12 modalidades deportivas y una que por primera vez es olímpica, pero el esquí de Montaña a va a ser olímpico en 2026, nos hemos convertidos en olímpicos en verano y en invierno, cada año va a ser preolímpico u olímpico, con todo lo que supone de recursos y subvenciones que necesitamos, porque los necesitamos. No nos tenemos que quedar en los oros de escalada, estamos entrenado como si Phelps entrara en una piscina normal, abierta al público y eso no podemos seguir admitiéndolo", afirmó.

Ayora indicó que la medalla de Alberto Ginés "no es una medalla normal", ya que es la primera de la historia de este deporte tras su inclusión en el programa de los Juegos, y auguró que "va a cambiar el marco social".

"Tenemos 250.000 federados, las estadísticas dicen que unos 7 millones practican deportes de montaña y 4 son senderistas. Tenemos potencial para seguir sacando medallas en París 2024, pero nos lo tenemos que creer y recibir ayuda. El año que viene cumplimos 100 años. Esta medalla es la medalla de la nueva era de la federación que esta llamada a ser la primera de referencia en el medio natural", añadió tras precisar que solo tienen subvencionadas por el CSD la carrera de montaña y el alpinismo.