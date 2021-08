Aitana encandila en Cap Roig con sus 11 razones

La cantante Aitana durante el concierto del Festival de Cap Roig ofrecido esta noche en Calella de Palafrugell, en Girona, en el que ha interpretado temas de su último disco "11 razones". EFE/David Borrat

Palafrugell (Girona), 8 ago (EFE).- Cuatro años después de saltar a la fama en Operación Triunfo 2017, la cantante Aitana ha conquistado esta noche al público del festival de Cap Roig con un concierto en el que ha repasado temas de sus tres trabajos, incluidos sus grandes éxitos “Teléfono”, “Foto del DNI” o “Vas a quedarte”.

“Me hace una ilusión muy grande estar aquí”, ha agradecido nada más tocar las dos primeras canciones de la noche: “11 razones” y “Cuando te fuiste”, de su último álbum “11 razones”.

“Hace como 5 o 6 años vine aquí a mi primer concierto, a ver a James Arthur. Y mi padre le dijo a Maite: dentro de poco estará en este escenario”, ha recordado. “Los sueños se cumplen porque a los cinco años estoy ofreciendo mi segundo concierto en Cap Roig”, ha añadido recordando su primer paso por el festival organizado por Clipper's Live e impulsado por CaixaBank.

A lo largo de las casi dos horas que ha durado el concierto, la cantante no ha parado de interactuar y de hablar con los asistentes, la mayoría muy jóvenes y que se sabían todas las canciones de arriba a abajo. “Sois un público muy espectacular, al final los conciertos los marcáis vosotros, no nosotros, y os lo agradezco muchísimo”, ha confesado la barcelonesa.

Nacida en Sant Climent de Llobregat (1999), Aitana Ocaña Morales saltó a la fama después de su paso por el programa de televisión Operación Triunfo, en el que quedó segunda clasificada, después de Amaia Romero.

La canción “Lo malo”, que interpretó con Ana Guerra, arrasó en plataformas como Spotify y Youtube, y en 2018 lanzó su primer álbum recopilatorio de sus canciones del programa, titulado “Aitana Ocaña”.

En 2019 publicó su primer disco de estudio, “Spoler”, con 14 temas, la mayoría compuestos por ella. Una vertiente de la cantante que todavía potenció más en su siguiente trabajo, “11 razones” (2020), con once canciones firmadas por ella y en las que colabora con diferentes artistas, como el músico alemán Pole, el español Beret, el colombiano Sebástián Yatra e incluso con Alejando Sanz, que es el coautor de “Corazón sin vida”, un guiño al célebre tema de Sanz “Corazón partío”.

Uno de los momentos más emotivos del concierto en Cap Roig ha llegado con el tema “Ni una más”, en el que condena la violencia machista y las desigualdades.

El público la ha coreado con la luz de los móviles encendida y moviéndolos de lado a lado, al ritmo de la canción. Una escena parecida a la que han vuelto a ofrecer después la cantante y los asistentes con el tema “Con la miel en los labios”, muy celebrada entre los presentes.

“Mejor que tu”, “Hold”, “No te has ido y ya te extraño” o “Foto del DNI” han hecho moverse a todos los presentes, aunque siempre desde el asiento y moviendo solo los brazos para cumplir las medidas anticovid.

Antes de finalizar el concierto, Aitana también ha querido homenajear a todas las personas que han perdido la vida en este último año por la pandemia, entre ellas su abuelo Emiliano. “Me gustaría dedicar esta canción a mi abuelo Emiliano y a todos los abuelos que por desgracia se han ido y ya no están aquí”, ha afirmado antes de cantar “Si tú la quieres”.

“Vas a quedarte” y “+ (Más)” han sido las elegidas para poner el punto y final al segundo concierto de Aitana Ocaña en el festival de Calella de Palafrugell, que ha vuelto a dejar un recuerdo imborrable para los asistentes, que, cuando la artista ha hecho amago de acabar, no han parado de gritar “¡Otra, otra!”, golpeando el suelo con los pies.

El Festival de Cap Roig continúa esta semana con los conciertos de David Bisbal, Morat, Silvia Pérez Cruz y Hombres G, todos con las entradas agotadas.