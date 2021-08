01-01-1970 Adara Molinero y Rodri Fuentes coinciden en Ibiza. ¿Reconciliación a la vista?. MADRID, 8 (CHANCE) A finales de Julio nos sorprendía una nueva ruptura entre Adara Molinero y Rodri Fuentes. La enésima que protagonizaba la pareja y, al parecer, la definitiva al no poder superar sus diferencias. "Aunque todo llegue a su fin, fue muy bonito", publicaba el influencer en sus redes mientras que Adara borraba todas las fotos en la que aparecía su ya ex novio. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



A finales de Julio nos sorprendía una nueva ruptura entre Adara Molinero y Rodri Fuentes. La enésima que protagonizaba la pareja y, al parecer, la definitiva al no poder superar sus diferencias. "Aunque todo llegue a su fin, fue muy bonito", publicaba el influencer en sus redes mientras que Adara borraba todas las fotos en la que aparecía su ya ex novio.



Dos semanas después de que sus vidas emprendieran caminos diferentes, Ibiza los ha vuelto a unir. Allí han coincidido Adara y Rodri al elegir la isla que más rostros conocidos tiene por metro cuadrado para pasar unos días de descanso. Eso sí, de momento la expareja lo hace por separado en compañía de sus respectivos amigos. coincidiendon con el nacimiento de la hermana por parte de padre de su hijo Martín, Adara disfrutó de un divertido día de playa, pero, de momento, ni rastro de Rodri en esa cala.



A la vista de la trayectoria que han llevado desde que comenzarán su relación, con tantas idas como venidas, no nos sorprendería que una reconciliación estuviera cerca. El primer paso está dado al compartir destino, solo les falta coincidir en el mismo escenario al mismo tiempo.