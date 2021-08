26-19. Noruega no se baja del podio

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Tokio 8 ago (EFE).- La selección noruega femenina de balonmano no falló y se mantuvo en el podio olímpico, del que no se baja desde Pekín 2008, al colgarse este domingo la medalla de bronce en los Juegos de Tokio tras vencer por 36-19 a Suecia.

Enrabietado por la derrota encajada en las semifinales ante Rusia, que como ya ocurrió hace cinco años en Río volvió a apartar a las nórdicas de la gran final, el conjunto noruego no dio la más mínima opción a su rival.

Con una imponente Silje Solberg bajo los palos, que cerró la primera mitad con un 50 por ciento de paradas, y una intensísima defensa el equipo noruego explotó sin piedad las dificultades que mostró Suecia en ataque.

Problemas ofensivos que se convirtieron en un colapso total en los quince minutos finales de primer período en los que el equipo sueco tan sólo pudo anotar dos goles.

Una circunstancia que Noruega, vigente campeona de Europa, no desaprovechó para sentencia el encuentro con un parcial de 11-2 que permitió a las de Thorir Hergeirsson alcanzar el descanso con una diferencia de doce tantos (19-7) en el marcador.

Contundente marcador que convirtió el segundo tiempo en un mero trámite, lo que no impidió que Noruega lograse de la mano de Kari Brattset y Nora Mork, autoras de ocho tantos cada una ampliar todavía más su ventaja como reflejó el 36-19 final.