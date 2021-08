Unai Simón: “Esta generación va a dar mucho que hablar"

El portero español Unai Simón (i) comete penalti sobre el delantero brasileño Matheus Cunha (2i) en la final de fútbol masculino entre Brasil y España de los Juegos Olímpicos 2020, este sábado en el Estadio Internacional de Yokohama en Saitama (Japón). EFE/ Alberto Estévez

Yokohama (Japón), 7 ago (EFE).- Unai Simón, portero de la selección olímpica española de fútbol, comentó que la plata les sabe “un poco amarga” por ver a los brasileños con el oro “pudiendo estar” ellos allí, pero se mostró confiado para el futuro al asegurar que “esta generación va a dar mucho que hablar”.

“Esta medalla nos sabe un poco amarga porque vemos a todos los brasileños con el oro pudiendo estar nosotros ahí, pero el camino que hemos recorrido es enorme y muy orgulloso de todos los compañeros porque esta generación va a dar mucho que hablar”, dijo en zona mixta.

“Las finales se determinan a veces en jugadas puntuales y en saber aprovechar los momentos. Lo importante de todo esto es que nos hemos dejado la piel en el campo. Lo hemos luchado y peleado por este oro que venimos peleando desde 2017 con los primeros partidos de clasificación para el Europeo sub-21. Tenemos que estar muy orgullosos de todo el camino recorrido y de lo que hemos conseguido”, analizó.

Una final contra Brasil en la que recibieron un palo en forma de gol en el último minuto de añadido de la primera mitad: “No puedes darle muchas vueltas. Teníamos que aprovechar el segundo tiempo y luego fue una pena no conseguir el 1-2 por el larguero de Brayan Gil; esta vez les entraron a ellos”, comentó.

Por último, habló del penalti que le pitaron en contra, aunque finalmente Richarlison lo mandó fuera: “No lo he visto. Yo tenía la sensación de que tocaba el balón y que por eso no era penalti. Me lo llevo por delante y ha sido penalti, hay que aceptarlo. Así es el fútbol. A veces conseguimos cosas grandes como este año con la Supercopa y otras veces te quedas con la miel en los labios”, concluyó.