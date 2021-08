Una mujer denuncia penalmente por abuso sexual al gobernador de Nueva York

Actualiza con respuesta de la oficina de la fiscal general del estado de Nueva York ///Nueva York, 7 Ago 2021 (AFP) - Una de las once mujeres mencionadas en una investigación independiente sobre acusaciones de acoso sexual contra el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, presentó una denuncia penal, la primera que se conoce desde que saltó el explosivo informe esta semana.La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado pero que trabaja como asistente de Cuomo, dice que el gobernador toqueteó sus pechos en la mansión ejecutiva el año pasado. Su acusación es una de las que figura en el informe independiente divulgado el martes por la fiscal general del estado, Letitia James, que concluye que Cuomo acosó sexualmente a 11 empleadas estatales anteriores y actuales. El veterano demócrata, de 63 años, ha negado repetidamente haber tocado a ninguna mujer de forma inapropiada. "Ayer se presentó una denuncia penal", dijo a la AFP un funcionario de la oficina del alguacil del condado de Albany, la capital estatal. La prensa local reporta que la denuncia fue presentada por una mujer que es referida como "Asistente Ejecutiva nº 1" en el informe. La investigación independiente, que era de carácter civil, decía que Cuomo había acosado sexualmente a 11 empleadas estatales anteriores y actuales. La "Asistente Ejecutiva nº 1" contó en la investigación que Cuomo le metió la mano en la blusa en su despacho en noviembre de 2020. Los abogados de Cuomo contraatacaron la investigación de James en una conferencia de prensa el viernes. Se quejaron de que no habían recibido un aviso previo sobre la divulgación del informe y dijeron que los investigadores no habían compartido con ellos las transcripciones de los testimonios."Esto fue unilateral y se le tendió una emboscada", dijo la abogada de Cuomo, Rita Glavin.La letrada también mostró a los periodistas transcripciones de correos electrónicos supuestamente enviados por la Asistente Ejecutiva nº 1 que, según Glavin, ponían en duda su testimonio. - Ambiente tóxico - "Fue el mismo gobernador quien pidió que la fiscal general James supervisara una investigación independiente", respondió en un comunicado uno de los consejeros de la alta funcionaria, Fabien Levy, prometiendo entregar las transcripciones de las declaraciones. "Hay testimonios de once mujeres corroborados por montañas de pruebas", agregó.Desde entonces, al menos cinco fiscales de distrito han abierto investigaciones sobre el comportamiento de Cuomo. Expertos legales sugieren que el gobernador podría enfrentarse a cargos por delitos menores por tocar a una persona sin consentimiento.El informe también lo acusa de presidir un lugar de trabajo tóxico para las mujeres y de tomar represalias contra al menos una de sus acusadoras. Cuomo ha rechazado los llamamientos del presidente Joe Biden y de otros destacados demócratas a que renuncie, pero legisladores estatales se están movilizando para someterlo a un juicio político. Se le ha dado un plazo hasta el 13 de agosto para que presente pruebas en su defensa ante su investigación de impugnación.Cuomo fue inicialmente elogiado por su gestión de la crisis del coronavirus, pero luego se vio envuelto en acusaciones de haber encubierto la magnitud de las muertes ocurridas en las residencias de ancianos.Se cree que Cuomo esperaba ganar un cuarto mandato como gobernador en las elecciones previstas para noviembre del próximo año, pero una encuesta publicada el viernes sugiere que podría no ser posible.La encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que el 70% de los votantes de Nueva York encuestados pensaba que debería dimitir, mientras que el 55% pensaba que debería ser inculpado.arb-pdh/dw/lm/lda/dl/ll -------------------------------------------------------------