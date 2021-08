Ucrania, insospechado destino para los turistas saudíes

Una vista de la histórica ciudad de Lviv en Ucrania, lugar habitual de peregrinaje para turistas de Europa Central y del Este, que espera embolsarse unos 50 millones de dólares en julio gracias a la llegada de viajeros de Arabia Saudí, un nuevo destino que se abrió al país durante la crisis sanitaria global. EFE/ Olga Tokariuk

Lviv (Ucrania), 7 ago (EFE).- "Hemos ganado la lotería", comentó a Efe Oleksandra Gagárina, subdirectora de un hotel de la histórica ciudad ucraniana de Lviv, ante la inesperada invasión de turistas saudíes en plena pandemia de la covid.

"Son turistas buscados por todo el mundo", aseguró Gagárina en un céntrico hotel de la capital del oeste de Ucrania.

Y es que Ucrania, lugar habitual de peregrinaje para turistas de Europa Central y del Este, espera embolsarse unos 50 millones de dólares en julio gracias a la llegada de viajeros de Arabia Saudí, un nuevo destino que se abrió al país durante la crisis sanitaria global.

INGRESOS MILLONARIOS

Solo en junio los ingresos de los turistas del Golfo ascendieron a 25 millones de dólares, explicó Antón Taranenko, director ejecutivo de Visit Ukraine, una ONG que aglutina a las compañías de la industria de viajes.

“Las cifras de julio aún no están disponibles, pero fácilmente duplicarán las cifras de junio”, asegura Taranenko.

Después de un 2020 en el que perdió más de 2.000 millones de euros, el sector ya muestra signos de recuperación, según expertos, que lo atribuyen principalmente a una afluencia de turistas adinerados de Arabia Saudí y otros países del Golfo.

Los cálculos de los operadores turísticos muestran que cada turista del Golfo gasta hasta 500 dólares al día durante su estancia en Ucrania.

En junio y julio de 2021, la aerolínea saudí Flynas lanzó vuelos directos a la capital del país, Kiev, y Lviv, dos de los destinos turísticos más populares de Ucrania.

De esa manera, al menos 14.000 turistas saudíes visitaron Ucrania en el primer mes después del lanzamiento de cuatro vuelos semanales, según precisaron las autoridades del país eslavo.

PAÑUELOS SOBRE LA CABEZA

En las calles de Lviv, ciudad que perteneció al Imperio Astro-Húngaro y que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, los turistas saudíes son fácilmente reconocibles.

Anteriormente, en la ciudad, frecuentada por turistas de antiguas repúblicas comunistas, apenas se veían mujeres con pañuelos en la cabeza.

A la vez, en las últimas semanas, estas turistas se han convertido en huéspedes habituales en los principales puntos de atracción de la ciudad, así como los parques y los centros comerciales.

En la actualidad, los saudíes son un grupo importante de turistas extranjeros que reservan hoteles de 4 y 5 estrellas en Lviv, dicen las autoridades locales.

ATRAÍDOS POR EL CLIMA

En una conversación con Efe junto a un hotel de 4 estrellas en Lviv, un hombre saudí, que se presentó como Faadi, dijo que vino a la ciudad con otros nueve miembros de su familia.

Los turistas, según Faadi, llegaron a Lviv desde Kiev y luego planeaban continuar su viaje en los montes Cárpatos.

A la pregunta sobre lo que más de gusta de Ucrania, contestó sin titubear: "El clima".

"Escapan del calor de 50 grados en su país de origen y vienen a Ucrania para disfrutar de nuestros parques, montañas y cascadas", explicó Natalia Tabaka responsable del departamento de turismo de Lviv.

Dos tercios del territorio de la región de Lviv están cubiertos de bosques y "eso les encanta", explica Tabaka a Efe y agrega que cada turista saudí gasta unos 2.500 dólares durante el viaje.

MENÚ HALAL

"Por fin hemos encontrado a turistas a los que 'vender' nuestra famosa lluvia", bromea Gagárina, subdirectora general del Premier Hotel Dnister de 4 estrellas de Lviv, donde el precio de habitaciones comienza a partir de los 100 dólares por noche.

Gagárina precisa que el hotel comenzó a adaptarse a las necesidades de turistas de Asia y Oriente Medio en 2018 y aceleró los cambios en mayo de 2021, cuando comenzaron a llegar más viajeros de la zona.

En particular, fueron añadidos platos halal a la carta y todos los letreros se tradujeron al árabe, explica Gagarina.

"Marcamos todos los platos de la carta que contienen carne de cerdo, y también empezamos a hacer nuestros postres sin alcohol. A los turistas saudíes les gustan mucho nuestros dulces", asegura.

A LA CAZA DEL TURISTA DEL GOLFO

El hotel tuvo que remodelar también sus habitaciones y comprar cunas de bebés adicionales, porque los saudíes viajan en familia, con grupos "de hasta 18 personas", dice.

A la vez, explica que los hoteleros no hicieron grandes promociones, y el repentino interés por el país se debe a la pandemia y el cierre de los lugares, donde los saudíes solían viajar antes de la crisis sanitaria.

El fundador y director ejecutivo de Visit Ukraine no está de acuerdo. Taranenko cree que no es casualidad que los viajeros de Arabia Saudí lleguen a Ucrania ya que se trata de una estrategia oficial y del sector para abrirse a nuevos mercados.

Olga Tokariuk