Rusia.- Un tribunal de Moscú condena en suspenso a cinco años y seis meses de cárcel al empresario Michael Calvey

19-02-2019 February 16, 2019 - Moscow, Russia: Founder of the Baring Vostok investment fund Michael Calvey, charged with large scale fraud, arrives before his hearing at the Basmanny district court. The veteran U.S. investment fund manager has been detained in Moscow. (Kristina Kormilicyna/Kommersant/Contacto) POLITICA INTERNACIONAL CONTACTO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Moscú ha condenado a cinco años y seis meses de prisión suspendida al empresario estadounidense Michael Calvey, culpable de desfalco de unos 34,3 millones de dólares.



"Se ha decidido imponer una pena de cinco años y seis meses de prisión suspendida", ha declarado la juez Anna Sokova, del tribunal del distrito Meschanski de Moscú ante el acusado, que recibió la sentencia con sentimientos encontrados.



"En comparación con la mayoría de tales casos, una sentencia de prisión suspendida es casi una victoria, Sin embargo, es indignante ser condenado por un crimen que no existe", expresó el propio empresario ante la prensa tras la lectura de sentencia.



Aimismo, Calvey ha anunicado que, junto con sus abogados, va a estudiar detenidamente el texto de la sentencia para decidir sus próximos pasos, según informa la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



En febrero de 2019, un tribunal de Moscú dictó arresto domiciliario para Calvey, presuntamente implicado en el desfalco de al Orient Express Bank, así como para el francés Philippe Delpal y varias personas más, ninguna de las cuales se declaró culpable.



En noviembre de 2020, el Tribunal Supremo de Rusia ordenó levantar esta medida cautelar y sustituirla por otra, de restricción de ciertas actividades.



Según la acusación, Orient Express Bank concedió un préstamo de la cantidad mencionada a la agencia de cobros First Collection Bureau, del que Baring Vostok era inversor.



A sabiendas de que la agencia tenía esa deuda, Calvey persuadió a los accionistas del banco para que, en vez del pago, aceptaran el 59,9 por ciento de las acciones de la empresa International Financial Technology Group, que en realidad costaba mucho menos.



Al ejercer su derecho a la última palabra el pasado 19 de julio, Calvey reafirmó haber respetado siempre la ley y sostuvo que la acusación no se molestó en probar los delitos que se les imputa a él y a sus socios.