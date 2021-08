Rusia.- Rusia incluye en la lista de organizaciones prohibidas a tres ONG de Navalni

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Justicia de Rusia ha incluido este viernes en su lista de organizaciones prohibidas a las ONG Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK) y Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos (FZPG), fundadas por el opositor ruso Alexei Navalni, así como su red de oficinas regionales.



Según recoge la agencia rusa Sputnik, las tres organizaciones aparecen en la lista con los números 86, 87 y 88, respectivamente, y se indica que fueron catalogadas de "extremistas" por el Tribunal de Moscú en junio.



La Fiscalía rusa apuntó que las ONG de Navalni buscan "la desestabilización social y política de Rusia y tienen por objetivo cambiar el orden constitucional del país", en particular a través de un escenario de "revoluciones de colores".



La defensa de la FBK insistió, por su parte, que las acusaciones de la Fiscalía son infundadas: "el cambio de poder es un principio básico de la Constitución, la Carta Magna garantiza el derecho a manifestaciones pacíficas mientras que el concepto de 'revolución de colores' no es jurídico, por lo cual no puede utilizarse como argumento en el pleito".



Navalni fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento del que el destacado opositor ruso culpa directamente al presidente del país, Vladimir Putin.



El líder opositor se declaró en huelga de hambre a finales de marzo para denunciar su estado y reclamar la visita de un médico, si bien puso fin a su protesta 23 días más tarde. Pese a ello, sus aliados han alertado de que su estado de salud ha empeorado.