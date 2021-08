Reynoso dice que Cruz Azul no está en su mejor nivel a pesar de la victoria

En la imagen Juan Reynoso (c) entrenador de Cruz Azul. EFE/Andrés Herrera/Archivo

Aguascalientes (México), 6 ago (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul mexicano, afirmó este viernes que pese al triunfo a domicilio por 1-2 sobre Necaxa el equipo aún está lejos de su versión más poderosa.

"En el análisis aún estamos lejos de nuestro mejor nivel, pero sabemos que los deseos de ser protagonistas nos permitirá obtener el premio que buscamos partido a partido", subrayó el técnico al finalizar el juego de la fecha tres del Apertura 2021.

Cruz Azul se fue al frente en el duelo con gol del ecuatoriano Bryan Angulo; Necaxa empató con el penalti que anotó Alejandro Zendejas. En la segunda mitad La Máquina hizo el 1-2 por conducto de Santiago Giménez.

Reynoso explicó que a sus dirigidos les costó desplegar su fútbol en una cancha mojada por la lluvia previa al partido.

"Fue un partido duro. Nos costó mucho el primer tiempo, la cancha estaba floja, ellos se adaptaron mejor, nosotros no podíamos hilar muchos pases, por ahí con una mejor cancha hubiéramos tenido un mejor desempeño", argumentó.

El estratega mencionó que si bien éste fue el primer triunfo para su equipo en el torneo, sus dirigidos merecían haber ganado al menos desde la jornada dos en la que empataron ante Santos; en la primera fecha La Máquina cayó ante Mazatlán FC.

"Sabíamos que el inicio no iba a ser fácil, no presupuestábamos la derrota con Mazatlán, luego en Torreón estuvimos a nada de sumar de a tres. Esto es un aprendizaje, nos va a costar retomar el nivel del torneo anterior y rendir como lo hicimos".

Juan Reynoso confesó que la exigencia en Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano, no les permite poner excusas ante los resultados adversos.

"En un equipo como Cruz Azul necesitas ganar porque los pretextos no existen, no se valen. Este inicio ha sido un riesgo calculado; entre comillas estamos disminuidos, pero orgullosos de la entrega de los muchachos y el fútbol nos ha premiado ganando".

En la cuarta jornada Cruz Azul recibirá al Toluca el sábado 14 de agosto.