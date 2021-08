Por clima, producción de vino francés se desplomará hasta 30%

(Bloomberg) -- Se espera que la producción de vino de Francia caiga a mínimos históricos este año, después de que una helada de primavera azotara el país y el clima húmedo de este verano causara enfermedades en algunas uvas.

Se estima que la producción para 2021 estará entre 32,6 y 35,6 millones de hectolitros, según cifras preliminares del Ministerio de Agricultura y Alimentación al 1 de agosto. Eso es entre un 24% y 30% menos que el año pasado, según el comunicado.

Casi todas las regiones vinícolas de Francia, que se encuentran entre los mayores productores del mundo, se vieron afectadas por las heladas a principios de abril. En Champagne, el frío destruyó un 30% de los cogollos. En otros lugares, incluida la Provenza y el valle del Ródano, la floración se produjo en condiciones frescas o húmedas que contribuyeron a la caída.

Las enfermedades provocadas por la lluvia desde principios de verano también han afectado a una variedad de uva. En Alsacia, las fuertes lluvias están causando moho, dañando a Pinots en particular. En Beaujolais, hogar de variedades de uva tardía, el mildiu y la pudrición negra han sido un factor.

Para la producción que se salvó de esta sucesión de eventos desafortunadas, al menos para las regiones fuera de la periferia del Mediterráneo, las uvas son de buen calibre, señaló el Ministerio.

Es probable que la producción total de vino francés de este año se acerque al nivel de 1977, cuando también se produjeron destructivas heladas y precipitaciones estivales. Otros eventos climáticos podrían afectar la cosecha de este año, por lo que es probable que se revisen las cifras preliminares, señaló el Ministerio.

