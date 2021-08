Polonia.- El líder del PiS afirma que Polonia eliminará la Cámara Disciplinaria para satisfacer las exigencias de la UE

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Jaroslaw Kaczynski, líder del partido gubernamental polaco Ley y Justicia (PiS), ha afirmado este jueves que se modificará el proyecto de reforma constitucional, incluida la eliminación del sistema disciplinario para jueces, ante las quejas expresadas por la Unión Europea (UE).



Kaczysnki ha sostenido en una entrevista concedida a la agencia estatal polaca de noticias, PAP, que la nueva Cámara Disciplinaria será abolida, tras las quejas de la oposición sobre su función como órgano para reprimir cualquier intento judicial de derribar los proyectos de ley del Gobierno.



"Aboliremos la Cámara Disciplinaria tal y como existe en la actualidad, con lo que el motivo de la disputa desaparecerá", ha manifestado, antes de apuntar que "será también una prueba para ver si la UE hace un intento de mostrar buena voluntad o lo que busca es que Polonia sea gobernada por las autoridades de la UE".



"El caso está preparado y estaba preparado mucho antes del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero hay un cierto orden a la hora de introducir proyectos", ha argumentado el también vice primer ministro de Polonia.



Así, ha explicado que la disolución de este organismo podría tener lugar durante el mes de septiembre, si bien ha matizado que esta decisión "no significa que la Cámara Disciplinaria no vaya a funcionar de ninguna manera".



"Nadie espera eso de nosotros. Será un organismo totalmente diferente. Queremos reformarlo no por el fallo del TJUE, sino porque no está cumpliendo sus obligaciones", ha apuntado, antes de resaltar que "los jueces tienen inmunidad en pocos países y estaría bien retirarlas también en Polonia".



El TJUE afirmó en julio que este organismo "no es compatible" con las leyes europeas y ordenó a Polonia que procediera a su abolición, lo que exponía al país a hacer frente a multas económicas en caso de que no procediera a eliminar la Cámara Disciplinaria.



El Tribunal Constitucional de Polonia pospuso el lunes hasta el 31 de agosto su decisión sobre si las leyes de la UE contravienen la legislación polaca, en medio de las disputas por las reformas judiciales introducidas por el PiS desde su llegada al poder en 2015, que han desencadenado una disputa de larga data con el bloque.