Perú.- Dimiten los dos viceministros del Interior citando decisiones que afectarían a la confianza en la Policía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los dos viceministros del Interior de Perú, Carlos Enrique León y Nicolás Zevallos, han presentado su dimisión al titular de la cartera, Juan Carrasco, citando decisiones que afectarían a la confianza en las actividades de la Policía del país sudamericano.



León, quien ocupa el cargo de viceministro del Interior para Orden Interno desde noviembre de 2020, ha indicado en una misiva que su decisión se debe a "decisiones que afectarían seriamente la confianza de la ciudadanía en el sector y en la gloriosa Policía Nacional de Perú".



Así, ha criticado "la pretendida designación del señor Grover Mamani Condori como director general de la Dirección General de Gobierno Interior" y ha destacado que "dicha persona no cumplía con el perfil requerido".



"Me niego a aceptar y ser partícipe de dicho nombramiento ilegal, que va en contra de mis principios, con el riesgo de una denuncia penal", ha manifestado en su carta, publicada por Zevallos a través de su cuenta en la red social Twitter.



Por su parte, Zevallos, quien es viceministro del Interior para Seguridad Pública desde diciembre de 2020, ha argumentado que hay "decisiones que no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, así como de generación de confianza de la ciudadanía en el sector interior".



Las dimisiones llegan además en medio de la polémica en torno al nombramiento de Carrasco al frente de la cartera. El propio ministro defendió el martes la "legalidad" de su nombramiento tras el anuncio de la Fiscalía sobre una apertura de una investigación en su contra.



"Mi nombramiento no es ilegal, cumplo con todos los requisitos para ser ministro", dijo, antes de detallar que solicitó su dimisión como fiscal el lunes, antes de asumir su cargo como ministro. "La ley establece que desde que uno presenta su renuncia deja de ser fiscal", reseñó.



La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar dada "la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado, a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales o legales que rigen el Ministerio Público", tal y como indicó el organismo en un comunicado.



El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento el 30 de julio a los ministros que integran el nuevo Gobierno, encabezado por Guido Bellido Ugarte como primer ministro, en una jornada marcada por el clima tenso provocado por el rechazo de varios partidos al líder del Gobierno y los altercados en los alrededores del lugar del juramento.