O.Próx.- Israel ataca posiciones de Hamás en un área civil de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha afirmado este sábado haber atacado posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un "área civil" de la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave.



"En respuesta a los continuos lanzamientos de globos incendiarios desde Gaza hacia Israel el viernes, acabamos de atacar un recinto militar de Hamás y una infraestructura de lanzamiento de cohetes", han indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su perfil de Twitter.



Asimismo, han señalado que la instalación de lanzamiento de cohetes atacada se situaba en un "área civil", lo que, han dicho, "enfatiza una vez más en cómo Hamás pone en peligro a los civiles palestinos".



La agencia oficial palestina Wafa ha precisado que Israel ha bombardeado un terreno agrícola en la ciudad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, lo que ha dejado daños materiales, si bien por el momento no se han notificado heridos.



Los ataques aéreos israelíes sobre el enclave se han producido después de que este viernes se hayan lanzado globos incendiarios al sur de Israel, provocando al menos cuatro incendios en reservas naturales, según informa 'The Times of Israel'.



En los últimos días, las tensiones y los incidentes han aumentado entre la frontera de Israel y Líbano debido a los ataques entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, por lo que medios locales han achacado el lanzamiento de globos incendiarios desde la Franja de Gaza a la "solidaridad" con la milicia.



El Ejército de Israel ha asegurado este viernes que ha llevado a cabo ataques con artillería contra el sur de Líbano en respuesta al lanzamiento de cerca de 20 proyectiles contra el país por parte de Hezbolá, si bien la escala se produce desde el jueves.



Israel y Líbano están técnicamente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación, mientras que ambos países han iniciado contactos indirectos para delimitar su frontera marítima.



Por otro lado, los enfrentamientos entre Hamás e Israel tuvieron su última escalada en mayo, extendiéndose durante once días y dejando más de 250 palestinos muertos y doce personas fallecidas en Israel, así como más de 20 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.