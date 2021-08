Norma Duval, sobre el regreso del Rey Emérito a España: "Sería bienvenido por los mallorquines"

06-08-2021 Norma Duval durante el acto de entregra del galardón Mallorquina del verano 2021. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 7 (CHANCE)



Normal Duval vive un gran verano en el que, además, está de enhorabuena. La vedette, que disfruta de unos merecidos días de descanso en Palma de Mallorca, ha sido galardonada con el premio 'Mallorquina del verano 2021', un reconocimiento que ha recibido con gran ilusión.



"Soy mallorquina de corazón, tengo casa aquí y mi amor aquí. Mi isla maravillosa. Soy una admiradora de los mallorquines y de Mallorca. Este premio es*. Me ha hecho mucha ilusión" aseguró Norma en el acto de entrega en el que estuvo acompañada por numerosos rostros conocidos entre los que no podía faltar su novio, Matthias Kühn.



Enamorada de la isla en la que tantos veranos ha disfrutado, Norma quiso aprovechar la ocasión para romper una lanza a favor del Rey Emétito. Ahora que se especula con el posible regreso de don Juan Carlos a España, Norma ha querido reivindicar el importante papel del monarca y su familia en la isla: "Juan Carlos ha sido el mayor embajador de esta isla mundialmente. Aquí ha venido mucha gente por la familia real, se han volcado con esta isla. Sería bienvenido por los mallorquines que lo quieren mucho".



Norma vive un gran momento profesional y personal. Sus compromidos laborales la mantendrán en Mallorca casi todo el verano, posibilitando que disfrute de más tiempo junto a Matthias Kühn, con el que en breve celebrará 12 años juntos. Tras este largo noviazgo, la vedette no se plantea pasar por el altar con el empresario, ya que "Lo nuestro funciona así", ha sentenciado.