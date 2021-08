Nelly Korda, campeona olímpica, completa el dominio estadounidense

Nelly Korda de Estados Unidos en el octavo hoyo durante la ronda final del torneo de golf femenino de los eventos de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Kasumigaseki Country Club en Kawagoe, EFE / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Tokio, 7 ago (EFE).- La estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, se ha proclamado, como hizo hace seis días su compatriota Xander Schauffele, campeona olímpica de torneo femenino de golf de Tokio 2020 tras disputarse la cuarta y última ronda, y acabó con tres golpes menos que la japonesa Mone Inami y la neozelandesa Lydian Ko, que jugaron un desempate por la medalla de plata que se apuntó la primera en el primer hoyo extra.

Nelly Korda, de 23 años e hija del extenista checo Peter Korda -campeón del Abierto de Australia de 1998-, agrega este oro olímpico a la consecución este mismo año de su primer 'major', el Campeonato de la PGA. Pese a su juventud, en su palmarés figuran ya seis títulos en el circuito LPGA y uno en el circuito europeo, además de otro más que en Symetra Tour.

La jugadora de Bradenton (Florida) completó los 72 hoyos en el Kasumigaseki Country Club y bajo un fuerte calor con rondas de 67 (-4), 62 (-9) y dos de 69 (-2) para 267 totales (17 bajo par).

Fraguó su triunfo en su extraordinaria segunda ronda, en la que, merced a un eagle y ocho birdies, estuvo a un paso de bajar de los 60 impactos de no ser por un inoportuno doble bogey en el último hoyo de la vuelta del jueves. En la tercera ronda no pudo dejar sentenciado el torneo y este sábado, en la cuarta y última, se mantuvo la emoción hasta el final por un doble bogey en el hoyo 7.

Nelly Korda mantuvo el tipo y la floridense se hizo con el oro para emular lo que cinco días antes había logrado su compatriota Xander Schauffele en el torneo masculino.

Sucede en el historial de los Juegos Olímpicos a la surcoreana Park Imbee, que nunca estuvo en la pugna por el podio y acabó a doce golpes de la estadounidense.

La pelea por la medalla de plata requirió de un hoyo extra de desempate en el que Inami impidió que Lydia Ko repitiera la plata lograda hace cinco años en Río de Janeiro. No obstante, la neozelandesa logra su segundo meta olímpico.

Las surcoreanas partían como grandes aspirantes al título, pero fallaron. Las mejores fueron Kim Sei Young, cuarta del mundo, y Ko Jin Young, segunda del ránking, a nueve golpes de Nelly Korda.