Llorente, Koke y un once ofensivo en Rotterdam

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, durante el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Wanda en Majadahonda, este sábado. EFE/ J.j. Guillén

Majadahonda (Madrid), 7 ago (EFE).- En el último título de la Liga del Atlético de Madrid fueron cruciales tanto Marcos Llorente como Koke Resurrección, cuyo reestreno será este domingo contra el Feyenoord en Rotterdam, el escenario del último amistoso y del ensayo general para el debut en una semana ante el Celta en Balaídos con un once visiblemente ofensivo al que aún le faltará Luis Suárez.

Aún en el rodaje propio de la pretemporada, el '9' uruguayo, el goleador diferencial del campeón, no ocupará todavía el sitio en el once titular tipo de Diego Simeone que nadie duda que es suyo. Ni siquiera, probablemente, viaje a Holanda, a la espera de la convocatoria que será pública este mismo domingo antes del viaje.

Su presencia o no en el banquillo es la duda que surge a un día del duelo. Igual ocurre con Kieran Trippier, Renan Lodi y Ángel Correa. Sí parece seguro, a juzgar por las pruebas de este sábado, que ninguno de los cuatro, incorporados a la pretemporada el lunes y tres de ellos (Luis Suárez, Correa y Trippier) titulares en el Atlético campeón el pasado 22 de mayo, formará en el once inicial.

En él se reestrenan Koke y Llorente en Rotterdam. Indiscutibles y determinantes en el esquema de Diego Simeone, no han disputado hasta ahora ninguno de los cuatro encuentros previos de la pretemporada porque alcanzaron las semifinales de la Eurocopa 2020 con la selección española. Hasta este domingo, cuando ya entren en juego.

Koke, como muchos de los partidos del pasado curso, será el medio centro de referencia, aparte del líder que visibiliza su brazalete de capitán y demuestra sobre el terreno de juego, según el ensayo de este sábado; Marcos Llorente subirá de nuevo al ataque mientras Luis Suárez y Correa alcanzan el ritmo y Joao Félix se recupera de la intervención en el tobillo derecho que lo mantiene todavía de baja.

Joao es una de las tres ausencias que sostiene el técnico por lesión, junto a Marcos Paulo y Felipe Monteiro. Ya se ha reintegrado al grupo Stefan Savic, aunque su reciente recuperación y su reincorporación progresiva al ritmo de sus compañeros anticipan que, previsiblemente, no reaparecerá hasta el inicio de la Liga en Vigo.

CARRASCO, SAÚL, DE PAUL, LEMAR, GIULIANO SIMEONE Y LLORENTE

En esas circunstancias, Nehuén Pérez se mantendrá en la línea de tres centrales. El argentino, cuya permanencia en la plantilla para este ejercicio está en el aire, partirá desde la derecha, con José María Giménez por el medio y con la reaparición por la izquierda de Mario Hermoso, baja los dos últimos choques por la obstrucción intestinal que obligó a su hospitalización en Wolfsburgo.

Con la portería protegida por Jan Oblak, Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez apuntan a las bandas derecha e izquierda en Rotterdam, respectivamente, mientras crece el ritmo físico de Trippier, para completar la línea defensiva de cinco hombres en la que insiste Simeone, visto el fenomenal rendimiento que lo llevó al título.

En el medio, el citado Koke -Geoffrey Kondogbia y Héctor Herrera son las otras dos alternativas para jugar en el centro en el transcurso del choque- estará secundado por Rodrigo De Paul, que ganará minutos, rodaje y adaptación en su segundo encuentro seguido dentro de la contrarreloj para el comienzo de Liga, y por Thomas Lemar, que agranda la tendencia ofensiva del once de este domingo.

Arriba, además de Llorente, Giuliano Simeone repetirá de inicio, como en cada uno de los cuatro duelos precedentes de la pretemporada, mientras el Atlético busca un atacante en el mercado, con Rafa Mir ya en la primera posición, y acelera su puesta a punto Luis Suárez, el indudable goleador titular para esta temporada.

A las 17.00 horas, en De Kuip, con público en las gradas, aguarda el Feyenoord, que se presenta ante sus aficionados, pero que ya está en competición, dentro de las rondas previas de la nueva 'Conference League', en la que el pasado jueves goleó por 0-3 al Lucerna, con lo que será un buen examen para calibrar el estado físico del Atlético, que ya divisa Balaídos y el desafío de la defensa del título.