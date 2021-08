LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Sábado 6 de agosto de 2021

PRIMERA PLANA

AMN-INM EEUU-DEPORTACIONES

SAN DIEGO — El gobierno del presidente Joe Biden ha empezado a enviar en avión a las familias centroamericanas expulsadas de EEUU hacia ciudades del interior de México, en un momento en que las autoridades están encontrando más familias y niños migrantes solos en la frontera entre ambos países, informan dos funcionarios estadounidenses. Durante años de manera intermitente, EEUU ha deportado en avión a migrantes mexicanos para dificultarles intentar cruzar la frontera de nuevo, pero esta parece ser la primera vez que manda a centroamericanos por aire a México en lugar de a sus países de origen. Por Elliot Spagat y Gisela Salomón. 790 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

SIN PROCEDENCIA — EEUU tiene ahora un promedio de 100.000 infecciones nuevas de COVID-19 al día, volviendo a un hito visto por última vez durante el aumento invernal, otro triste recordatorio de la rapidez con la que la variante delta se ha extendido por el país. El promedio de muertes diarias por el virus también aumentó. La cifra fatal se elevó en las últimas dos semanas desde alrededor de 270 muertes por día a casi 500 diarias. 515 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CORONAVIRUS-MEXICO: México vuelve a elevar alerta por COVID; capital al máximo

CORONAVIRUS-CALIFORNIA: California anuncia más incentivos para vacuna contra COVID

OLI-GEN TOKIO 2020-SIGNIFICADO

TOKIO — ¿Fueron acaso los Juegos Olímpicos más extraños de la historia, realizados durante una pandemia letal y sin aficionados en las tribunas? O tal vez fueron lo que mayor oposición enfrentaron, gracias a las multitudinarias protestas de un importante sector de la población local. Tal vez sean los más inquietantes gracias al miedo a las nuevas variantes de coronavirus y al incremento de infecciones en Japón, que en buena medida se han ausentado de la “burbuja” olímpica durante dos semanas de competencias. Fueron, quizá los de mayor unidad entre sus deportistas en los momentos de mayor tensión. Por Foster Klug. 1400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

JUEGOS OLÍMPICOS

OLI-GEN RESUMEN GENERAL

TOKIO — Estados Unidos aprieta la puja por el primer puesto en el medallero de los Juegos Olímpicos, acercándose a dos títulos de China a falta de un día más de competencias. El repunte estadounidense contó con Allyson Felix, quien se colgó el oro en el relevo 4x400 para fijar un récord nacional de 11 preseas. Además, el equipo de baloncesto masculino conquista su cuarto oro consecutivo. Por Jim Vertuno. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO

OLI-ATL ATLETISMO-RESUMEN

TOKIO — La holandesa Sifan Hassan deja atrás a la dueña del récord mundial al inicio de la recta final y se lleva la victoria en los 10.000 metros femeninos. Hassan completa así el doblete 5.000-10.000. También ganó el bronce en los 1.500, una trifecta de medallas en el fondo que ninguna otra mujer había logrado. Por Gerald Imray. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

OLI-FUT HOMBRES-FINAL

YOKOHAMA, Japón — Con un gol del delantero Malcom en un alargue, Brasil derrota 2-1 a España y se alza con la medalla de oro en el fútbol másculino de los Juegos Olímpicos. Es su segundo título olímpico tras coronarse hace cinco años en Río. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO

OLI-BAS EEUU-FRANCIA

SAITAMA, Japón — Guiados por 29 puntos de Kevin Durant, Estados Unidos derrota 87-82 a Francia para encadenar su cuarto título olímpico seguido en el baloncesto masculino. Por Tim Reynolds. 737 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

LARINOAMERICA Y CARIBE

AMS-GEN ARGENTINA-PEREGRINACION

BUENOS AIRES – Después de 18 meses de pandemia, los católicos argentinos reanudan una tradicional peregrinación a la iglesia de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, para pedirle empleo o agradecerle por tenerlo.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU CUOMO-ACOSO SEXUAL

ALBANY - Comisaría de Nueva York investiga una denuncia criminal de una mujer que dice que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le manoseó los senos en la residencia oficial.

AMN-CIE SONDA MARCIANA

WASHINGTON — El vehículo más nuevo de la NASA para explorar el suelo de Marte falla su primer intento de obtener una muestra de roca marciana que tarde o temprano sea traída a la Tierra para su estudio. El vehículo de exploración marciana Perseverance perforó el suelo del cráter Jezero del planeta rojo para tratar de extraer una muestra del tamaño de un dedo de losas de rocas planas. Por Christina Larson. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BALLENA BELUGA-DECESO

MYSTIC, Connecticut — — Una de cinco ballenas beluga adquiridas de un acuario en Canadá tras un pleito jurídico con activistas por los derechos de los animales muere en su nuevo hogar en Connecticut. La ballena macho había llegado en mayo con un problema de salud preexistente. Falleció pese a haber recibido “tratamiento médico las 24 horas, pruebas y monitoreo” constante, señaló el acuario en un comunicado. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN ITALIA-MAFIA ARRESTO

ROMA - La policía italiana detiene a una conocida jefa mafiosa napolitana cuando estaba por abordar un vuelo a España. 273 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN GRECIA-INCENDIOS

THRAKOMAKEDONES, Grecia — Los incendios forestales arrasaron el sábado enormes franjas de los bosques en Grecia durante un día más, invadiendo áreas más habitadas después de quemar decenas de casas, negocios y granjas. Durante un dramático rescate nocturno, transbordadores recogieron a cientos de personas en las playas. Por Michael Varaklas y Elena Becatoros. 477 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN JAPON-APUÑALADOS

TOKIO — La policía japonesa arresta a un hombre bajo sospechas de haber apuñalado a 10 pasajeras en un tren suburbano de Tokio horas antes. Según la televisión pública NHK, el ataque fue un estallido aleatorio de violencia no relacionado con los Juegos Olímpicos en curso. Por Mari Yamaguchi. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-HAMAS

RAMALA, Cisjordania — Aviones de combate israelíes atacan dos objetivos en la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza hacia Israel. El ejército israelí atacó lo que dijo era un complejo militar del grupo extremista Hamas y un sitio de lanzamiento de cohetes después de que cuatro globos incendiarios fueron lanzados hacia Israel, provocando incendios que dañaron cultivos. 260 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

EP-FUT MESSI-PSG

SIN PROCEDENCIA - El Paris Saint-Germain y Lionel Messi están en negociaciones para llegar a un acuerdo luego de que el Barcelona no pudo retener al astro argentino, informa una persona con conocimiento de las discusiones a The Associated Press. Por Rob Harris. 586 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-FUT FRANCIA-LIGA

PARÍS - Con una plantilla reforzada y con la posibilidad de añadir a Messi a la alineación, el Paris Saint-Germain arranca su intento por recuperar el título de la liga francesa con una visita al ascendido Troyes. En otro duelo de la jornada, Lyon recibe al Brest. Por Jerome Pugmire. 300 palabras. EDITORES: Alrededor de las 2130GMT.

