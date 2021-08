Líbano/Israel.- La UE condena "firmemente" el lanzamiento de cohetes desde Líbano contra Israel

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea (UE) ha condenado "firmemente" este sábado el lanzamiento de cohetes desde Líbano contra Israel, un día después de un intercambio de disparos en la frontera común y en medio de las crecientes tensiones en la zona.



El Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha resaltado que el bloque condena los últimos disparos de cohetes contra Israel, incluidos los del viernes, cuya responsabilidad fue reclamada por el partido-milicia chií libanés Hezbolá.



"La UE está siguiendo de cerca los acontecimientos que han tenido lugar durante los últimos días, incluidos los disparos de artillería y los bombardeos en respuesta por parte de Israel", ha dicho, antes de agregar que "es crucial que todas las partes ejerzan la máxima contención y trabajen para una rápida resolución de las tensiones actuales".



En este sentido, ha hecho hincapié en que las resoluciones 1559 y 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "deben ser totalmente respetadas" y ha reiterado el "apoyo total" de la UE a los esfuerzos de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) y "la importancia del compromiso de Líbano con una política de disociación de todos los conflictos regionales, en línea con la Declaración de Baabda (de 2012)".



Hezbolá recalcó el viernes que sus disparos suponen "una respuesta" a los bombardeos ejecutados el jueves por el Ejército de Israel en el sur de Líbano, que llegaron tras el lanzamiento de varios proyectiles supuestamente por parte de una milicia palestina.



Tras ello, un portavoz del Ejército israelí subrayó que las autoridades "no tienen interés en intensificar el conflicto o iniciar una guerra, pero no permitirán que la zona fronteriza se convierta en una línea de frente activa".



Asimismo, el Ejército israelí realizó a finales de julio disparos de artillería contra territorio libanés en respuesta al lanzamiento de dos cohetes contra el país. Tras ello, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, emitió una advertencia al país vecino sobre cualquier ataque de este tipo.



Israel y Líbano están técnicamente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación, mientras que ambos países han iniciado contactos indirectos para delimitar su frontera marítima.