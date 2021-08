Jorge Martín récord absoluto y segunda "pole position"

EFE/ Alejandro García/Archivo

Spielberg (Austria), 7 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) consiguió un nuevo récord absoluto del circuito Red Bull de Spielberg en la clasificación oficial para el Gran Premio de Estiria de MotoGP y la segunda "pole position" de su trayectoria deportiva en la temporada de su debut en la categoría reina del motociclismo mundial.

Martín logró un mejor tiempo de 1:22.994, el único piloto que rodó en ese segundo, con lo que le arrebató el récord absoluto del circuito a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien en 2019 había rodado en 1:23.027.

Los cuartos entrenamientos libres no comenzaron demasiado bien para el español Joan Mir, que sufrió una caída en la curva nueve precisamente en una tanda muy importante para poder probar las cualidades del nuevo dispositivo de bloqueo de la suspensión trasera, que literalmente recibieron la noche del viernes tras solventar algunos problemas de aduanas.

Mir tuvo que regresar a pie a por su segunda moto, que no estaba equipada con ese dispositivo, en tanto que Quartararo se puso al frente de la clasificación, por delante de Maverick Viñales y con el de Suzuki entrando en su camión para cambiarse el mono de cuero, muy dañado tras deslizar durante muchos metros por los suelos.

Dani Pedrosa, por su parte, mantuvo un muy buen ritmo durante la sesión desde la cuarta plaza que consiguió en su quinta vuelta, mientras se hacía público oficialmente el paso de Raúl Fernández a MotoGP de la mano de KTM y en el equipo Tech 3 que dirige el francés Herve Poncharal junto a su actual compañero de equipo, el australiano Remy Gardner.

Esos entrenamientos libres acabaron una vez más con Fabio Quartararo el frente de la tabla de tiempos, con apenas dos décimas de segundo de adelanto sobre el italiano "Pecco" Bagnaia y el español Maverick Viñales.

La primera clasificación tuvo numerosos nombres propios relevantes de la categoría, los españoles Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), Dani Pedrosa (KTM RC 16), Alex Rins (Suzuki GSX RR) o Alex Márquez (Honda RC 213 V), el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) o su compañero de escudería, el surafricano Brad Binder.

Demasiados nombres propios relevantes para sólo dos plazas en disputa, que acabaron en manos de Alex Márquez y Miguel Oliveira, con Alex Rins y Dani Pedrosa fuera por muy poco.

En la segunda clasificación todos los pilotos salieron con cierta prisa al ver como poco a poco se iba oscureciendo el cielo, salvo el portugués Oliveira, quien con claras muestras de dolor en su mano derecha decidió darse descanso en su taller y no volvió a salir a pista más que para hacer una última tanda de cinco minutos.

Y fue en esa última tanda en pista en la que Jorge Martín sacó lo mejor de su pilotaje y de la Ducati para ser el primer y único piloto en bajar del minuto y 23 segundos al rodar en 1:22.994, nuevo récord absoluto del trazado.

Fabio Quartararo bajó el tiempo de Jorge Martín, pero en su intento se excedió de los límites del circuito en la curva nueve y su registro fue cancelado, casi en el mismo momento en el que Marc Márquez se iba por los suelos en la complicada curva tres, aunque sin daños para su integridad física, pero relegado a la tercera posición al ser superado por el italiano Bagnaia, que se quedó sin gasolina justo después.

En la segunda línea acabaron Jack Miller, Joan Mir y Johann Zarco, con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Marc Márquez y Maverick Viñales en la tercera y Takaaki Nakagami, Alex Márquez y Miguel Oliveira en la cuarta.

Juan Antonio Lladós