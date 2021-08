JJ.OO/Piragüismo.- Craviotto: "Sería de locos no plantear ir a París 2024"

07-08-2021 El K4 500 español, formado por Marcus Cooper, Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Marcus Cooper: "Voy a hacer que esta medalla y la de Río sean amigas" DEPORTES COE



El K4 500 español, integrado por Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, ha logrado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la quinta presea olímpica para un Craviotto "orgulloso" de haber encadenado cuatro Juegos y que apunta a la quinta cita en París 2024.



"¿Sí o no? Es un poco más compleja la respuesta. Necesito descansar cuerpo y mente, pero con un buen descanso, sería de locos no plantear ir a París. Está cerca y probablemente pueda luchar por ello. Puede ser, no lo sé, ya veremos", aseguro Saúl Craviotto en rueda de prensa.



Así, el catalán abre las puertas a estar dentro de tres años en la cita de París, en los que serían sus quintos Juegos Olímpicos y donde buscar una sexta medalla olímpica. "Empecé en Pekín 2008, tenía 23 años y jovenzuelo. Si me llegan a decir que voy a estar 12 o 13 años en la elite y manteniéndome ahí arriba, pues creo que es de lo que más orgulloso me siento", se sinceró.



"He tenido mucha suerte también de las generaciones que me han tocado, sin ellos no hubiese conseguido esta medalla. Estoy muy feliz. Es todo muy reciente, la hemos ganado hace unas horas. Estamos muy contentos, el resultado ha salido en un ciclo olímpico muy duro, y estamos muy felices de esta plata que nos sabe a oro", reconoció.



No quiere, no obstante, compararse con un David Cal que también logró cinco medallas olímpicas. "Para mí, no sé, tampoco me gusta el enfoque de igualar a David Cal. Yo pienso en mi día a día y en mis récords y en mis medallas. Para mí es un orgullo, más que el número de medallas, el haberme mantenido durante cuatro Juegos Olímpicos", se sinceró.



Eso sí, como 'capitán' del equipo, se acordó de todos los que han hecho posible esta medalla en Tokyo 2020. "Somos la punta del iceberg y sin el equipo que hay por debajo no habríamos llegado aquí. Y sobre todo la dedico a los más cercanos, y por supuesto a España porque es un orgullo inmenso traer medalla para el país", apuntó.



Por su parte, Marcus Cooper, compañero en ese K4, celebró una medalla que pondrá junto a la de oro de Río 2016. "La voy a poner al lado de la medalla de Río 2016, voy a hacer que se hagan amigas. Las tendré en un cajón en mi habitación y con mucho cariño", se sinceró.



"La pandemia nos ha afectado a todos, pero hemos tenido un año duro. Lo obvio sería entrenar únicamente para los Juegos pero tuvimos procesos de selección más largos y duros de la cuenta, puede habernos perjudicado un poco", comentó sobre las dificultades de llegar a esta plata.