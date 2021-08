JJ.OO/Fútbol.- Crónica del Brasil - España: 2-1

España se queda con la miel en los labios



La selección de fútbol cae en la prórroga ante Brasil y no rompe el maleficio de los deportes de equipo



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol no pudo conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder este sábado en la final ante Brasil, que se impuso por 2-1 en un disputado partido, decidido tras una prórroga con un gol de Malcolm.



España aspiraba a volver a saborear la gloria olímpica 29 años después del recordado oro de Barcelona'92, pero se topó con la actual campeona, a la que únicamente logró superar en un tramo de la segunda parte, donde fue capaz de igualar el tanto inicial de Matheus Cunha en el descuento del primer tiempo.



No fue un gran partido de los hombres de Luis de la Fuente, que sí tuvieron ese carácter para reaccionar y que incluso estuvieron cerca de haber evitado una prórroga donde Brasil fue superior y aprovechó una fulgurante contra para renovar su trono olímpico con un tanto del exblaugrana Malcolm que ya no tuvo respuesta y que alarga a 25 años, desde el éxito del waterpolo masculino en Atlanta, la mala racha sin que algún equipo consiga un oro en Juegos.



Y desde el pitido inicial se comprobó que la 'canarinha' no iba a dar facilidades. La brasileña no ha acudido con nombres de relumbrón y su fútbol fue más efectivo en lo colectivo que brillante en lo individual. La campeona encontró rápido por donde hacer daño y martilleó continuamente por su lado izquierdo con un incansable Guilherme Arana.



Pese a las dificultades para crear fútbol, la primera gran ocasión fue española, gracias a un centro de Asensio, titular en detrimento de Rafa Mir, que Oyarzabal cabeceó hacia Dani Olmo. El sevillista Diego Carlos se cruzó primero y luego estuvo rápido para evitar el autogol sobre la misma línea.



A partir de ahí, casi todo lo que pasó en el primer tiempo fue obra del combinado brasileño, donde Richarlison creó muchos problemas. Unai Simón metió una buena mano a Douglas Luiz y el delantero del Everton estrelló su remate en el lateral de la red, aunque lo más peligroso sería en el tramo final. Una mala salida de Unai Simón terminó en un penalti, tras revisión del VAR, del guardameta sobre Cunha, desperdiciado por Richarlison. El que no perdonó fue Cunha en el alargue del primer tiempo para batir al vizcaíno tras un balón perdido en el centro del área que no acertó a despejar la zaga española.



OYARZABAL IGUALA CON UN GRAN GOL



A la selección le tocaba remontar y De la Fuente reaccionó rápido, metiendo tras el descanso a Carlos Soler y a Bryan Gil por Mikel Merino y Marco Asensio. También retocó para dar más protagonismo a un Pedri hasta entonces gris y el equipo mejoró sus prestaciones, aunque Brasil tuvo la sentencia por medio de Richarlison, pero el pie de Unai Simón envió lo justo su remate al larguero.



La entrada del extremo dio más empuje a España para inquietar a un Dani Alves que había vivido muy tranquilo y que con el de Barbate sufrió más, mientras que Soler también mejoró al medio campo y fue clave en el empate. El valencianista apareció a la espalda de Arana para dirigir un gran centro al segundo palo donde apareció Oyarzabal para empalarlo sin dejarlo caer a la portería de Santos.



El 1-1 sentó mejor a los españoles que pudieron dominar más a un rival agazapado, pero que mantuvo su solidez defensiva y que volvió a apretar en los minutos finales, aunque fue España la que pudo evitar la prórroga con dos largueros, uno casi sin querer de Óscar Gil, y otro con mucha intención de Bryan Gil con un potente disparo.



Finalmente, la prórroga tuvo que decidir y en esa media hora, Brasil, con los cambios, fue mejor. La 'canarinha' encerró por momentos a los de De la Fuente, que pasaron por muchos momentos de agobio en el primer tiempo, pero que sobrevivieron pese a asomarse poco al área rival. Más lo intentó en la segunda parte, pero un saque de esquina a favor se convirtió en un contragolpe letal brasileño. Malcolm le cogió la espalda a Vallejo, que no pudo hacer falta al veloz extremo que se plantó solo y acabó con el sueño dorado.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BRASIL, 2 - ESPAÑA, 1(0-1 al descanso y 1-1 al final del tiempo reglamentario).



--ALINEACIONES.



BRASIL: Santos, Alves, Diego Carlos, Nino, Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães; Antony (Gabriel Menino, min.112), Claudinho (Reinier, min.106), Richarlison (Paulinho, min.114); y Cunha (Malcolm, min.91).



ESPAÑA: Unai Simón; Óscar Gil (Vallejo, min.91), Eric García, Pau Torres, Cucurella (Miranda, min.91); Merino (Soler, min.46), Zubimendi (Moncayol, min.112), Pedri; Asensio (Bryan Gil, min.46), Oyarzabal (Rafa Mir, min.104) y Dani Olmo.



--GOLES.



1-0, minuto 45+2. Matheus Cunha.



1-1, minuto 61. Oyarzabal.



2-1, minuto 108. Malcolm.



--ÁRBITRO: Chris Beath (AUS). Amonestó a Guilherme Arana (min.20), Richarlison (min.31), Cunha (min.65) y Douglas Luiz (min.89), por Brasil, y a Eric García (min.26), Bryan Gil (min.105), por España.



--ESTADIO: Internacional de Yokohama.