JJ.OO.- La maldición en los deportes de equipo: Sin oro olímpico para España desde Atlanta'96

El deporte español ha perdido este sábado dos nuevas oportunidades para poner fin al último éxito colectivo en unos Juegos Olímpicos tras las derrotas de la selección de fútbol masculina, ante Brasil, y de waterpolo femenino, frente a EEUU, dejando en un cuarto de siglo la ausencia de metales dorados.



España ha ganado cuatro medallas de oro en deportes colectivos en toda la historia, dos en Barcelona (fútbol masculino y hockey femenino) y otras dos en Atlanta'96 (waterpolo masculino y gimnasia rítmica), siendo el de las chicas el último conseguido el 2 de agosto de 1996.



Aquel equipo formado por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca, Estíbaliz Martínez y Maider Esparza seguirá -al menos- hasta París 2024 como el último que consiguió un oro, en una cita en el que el waterpolo también fue protagonista con un triunfo sensacional unos días antes, a finales de julio de 1996.



El equipo de liderado por Manel Estiarte tenía una gran plantilla formada por Josep Maria Abarca, Ángel Andreo, Daniel Ballart, Manel Estiarte, Pedro García, Salva Gómez, Iván Moro, Miki Oca, Jorge Payá, Sergi Pedrerol, Jesús Rollán, Carles Sans y Jordi Sans.



Desde entonces, la delegación española ha tenido nueve oportunidades para cambiar su suerte, pero en todas ellas ha sido esquiva. La primera opción se brindó en esos mismos Juegos Olímpicos con la plata del hockey masculino, que cayó en la final ante Países Bajos por 3-1.



Cuatro años más tarde en Sydney 2000, sólo hubo una oportunidad y fue para el fútbol, pero el combinado nacional cayó ante Camerún en una agónica tanda de penaltis. En Atenas'04 ni tan siquiera hubo finales en deportes colectivos, pero sí en Pekín'08 con baloncesto masculino, hockey hierba masculino y natación sincronizada.



La Familia no pudo con Estados Unidos (118-107), ni los 'Red Sticks' con Alemania (1-0), mientras que el equipo de 'sincro' liderado por Gemma Mengual y Andrea Fuentes se tuvo que conformar con la plata ante el poderío eterno de las rusas en esta disciplina.



En Londres 2012 no cambió esa suerte para España, que perdió la final de waterpolo femenino ante Estados Unidos -igual que en Tokyo 2020- y la de baloncesto masculino ante idéntico rival (107-100) en uno de los mejores partidos del basket olímpico de toda la historia.



Por último, en Rio 2016 el deporte español tuvo también posibilidades de cambiar la historia con la presencia en la final del baloncesto femenino, pero las de Mondelo no tuvieron ninguna opción ante las estadounidenses (101-72). En rítmica, España también fue plata de la mano de Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Elena López, Lourdes Mohedano y Alejandra Quereda.