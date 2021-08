JD PANTOJA 🇲🇽 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

JD PANTOJA 🇲🇽 (@juandediospantoja) causó un gran éxito en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 4.105.622 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes son:





Dicen que mi hermano @cesarpantoja.n se parece mucho a mí. ¿Qué opinan ustedes?





Desliza a la derecha pa que veas como nadie podía sacar a Kima de los Premios Juventud 🤣





RESPETA EL FLOW.





Mejor no se pudo decir… Ánimo mi amor @kimberly.loaiza toda esa gente no tiene ni poco del gran corazón que tienes, te admiro porque a pesar de que no te metes con nadie, de que todo el tiempo te intentan humillar, tu sigues firme y siempre con tu hermosa forma de ser 😍





Este cambio estuvo muy radical 🤯 mírenlo en el canal de @cesarpantoja.n 🔥

Juan de Dios Pantoja es un youtuber de nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, nació el 16 de noviembre de 1995. Debutó en YouTube el 26 de marzo de 2016 y actualmente concentra millones de suscriptores.

En el mundo de la música colaboró con Khea en el sencillo «Se motiva», en el 2018. En abril del 2020 lanzó el tema «Mi plan» con la participación de Noriel. A principios del 2020 firmó un contrato de grabación con Universal Music Latino en asociación con MPM Productions.