Isabel Pantoja enamora en su vuelta a los escenarios en el Tío Pepe Festival

La cantante Isabel Pantoja durante su actuación en el Tío Pepe Festival, su único concierto en España este año, este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz). EFE/Román Ríos

Jerez de la Frontera (Cádiz), 8 ago (EFE).- Isabel Pantoja ha enamorado al público del Tío Pepe Festival en Jerez de la Frontera, en lo que ha sido su reaparición sobre los escenarios tras más de un año alejada de ellos debido a la pandemia, y ha demostrado que le sobran ganas y voz para seguir llevando la copla hasta lo más alto.

Durante las dos horas y media de concierto, la tonadillera ha brillado con su potente voz ante un público entregado que no ha dejado de aplaudir y apoyar a la artista.

Diez minutos antes del inicio del espectáculo, los presentes han empezado a reclamar la presencia de la intérprete con aplausos y "palmas jerezanas", deseosos de volver a ver a la tonadillera tras tantos meses de ausencia, y es que su reaparición en la escena musical era una de las más esperadas en este festival, que casi ha completado su aforo para este concierto.

Nada más aparecer en escena, el público la ha recibido en pie y con una ovación cerrada que ha emocionado a la artista antes incluso de llegar a cantar la primera nota.

Isabel Pantoja ha salido de esta forma al escenario arropada por los asistentes, a quienes no ha dudado en agradecerles "de corazón" su cariño y apoyo constante.

El concierto ha comenzado con los sones de “Virgen del Rocío” para continuar derrochando talento y voz con la conocida “Hoy quiero confersarme”, toda una declaración de intenciones que ha arrancando una vez más los aplausos del público y los gritos de "Isabel, Isabel".

La tonadillera aparecía en este Tío Pepe Festival con mucha expectación y rodeada de polémica por las recientes batallas legales que mantiene con su hijo Kiko Rivera por la herencia de su padre, por eso, ha pisado las tablas del festival para rehacerse con temas que forman parte de su larga trayectoria.

"Esto es como una fiesta privada bonita. Somos los que somos y los que tenemos que estar", ha dicho al público en un momento del concierto.

“Marinero de luces", "Aleluya" y "Era mi vida él", han sido las siguientes canciones del repertorio que la folclórica ha preparado para su reaparición sobre este escenario jerezano.

La artista no ha eludido la polémica familiar que la rodea y en un momento del concierto se ha dirigido a los presentes para defender que antes cuando le hacían fotos salían junto a ella muchos "amigos", ahora, ha sentenciado, "salgo con los que han quedado, con los de verdad".

Isabel Pantoja también ha hablado a través de las letras de sus canciones y sobre el escenario, con canciones como "Esta es mi vida" de su último disco, o "Era mi vida él", en lo que parecía un mensaje dirigido a su hijo.

Casi en el ecuador del concierto, con un público en pie incapaz de quedarse sentado ante el derroche de talento de la artista, la cantante ha pedido calma y que se mantuvieran en sus asientos.

"Sé que me queréis y que estáis aquí para pasar un momento divertido conmigo, porque sabemos que la música da la alegría que necesitamos en estos momentos", ha agradecido la tonadillera en una de las escasas palabras que ha dirigido a los fans que llenaban la bodega Las Copas de González Byass.

“Se me enamora el alma”, "Que voy a hacer contigo" y "Así fue" han sido las canciones que han provocado más animación entre el público y ha arrancando innumerables aplausos entre ellas.

"Se me enamora el alma, aquí en Jerez", ha rematado la folclórica para regocijo de un público totalmente entregado al carisma de la Pantoja, que ha realizado la última parte del concierto acompañada por un cuadro flamenco y poniendo el broche final al ritmo de la conocida "El moreno".

La última vez que la artista pisó un escenario fue el 6 de marzo de 2020 en Madrid dentro de su gira 'Enamórate Tour', una semana antes de que se decretase el estado de alarma en España. Un concierto al que acudieron aproximadamente 11.000 personas.

En Jerez, y ante casi 2.000 personas, Isabel Pantoja ha dejado claro que sigue "enamorando el alma" de quienes acuden a verla a sus conciertos, a quienes no ha dejado de agradecerles su cariño durante las más de dos horas de espectáculo.

María José Romero