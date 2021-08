"Hydra" alza la Copa del Rey Mapfre y "Teatro Soho", el Trofeo V Centenario

Felipe VI ha concluido este sábado su participación en la 39 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, en la que el "Aifos 500" ha quedado en cuarta posición. EFE/Nico Martinez / Copa Del Rey Mapfre.

Palma, 7 ago (EFE).- El velero español "Hydra" de Fernando León se proclamó este sábado vencedor de la Copa del Rey Mapfre de vela en la clase estrella de la regata -BMW ORC 1-, tras un ajustado final en la bahía de Palma con el argentino "From now on" de Ezequiel Despontin.

Ocho de los nueve títulos de clase se decidieron en el último tramo del campeonato, y el "Teatro Soho CaixaBank" (BMW ORC 2) de Javier Banderas se llevó el Trofeo V Centenario como vencedor absoluto.

Un solo punto de ventaja dio el triunfo al "Hydra", una embarcación del modelo DK 46 que también se había impuesto en las dos ediciones anteriores con el nombre de "Estrella Damm".

Fue de menos a más en el transcurso de las pruebas. De hecho solo atrapó el liderato en la serie final. Acabó tercero en la fase previa y tras los ajustes en el sistema de puntuación se mostró intratable al frente de la clasificación.

El "Aifos 500" con el rey Felipe VI a la caña finalizó en la cuarta posición, detrás del "Rats on fire", de Jorge Martínez Doreste, tercero.

La jornada final definió los campeones de las nueve clases que compitieron en la Copa del Rey Mapfre reunidas en tres campos de regata donde compitieron más de mil regatistas a bordo de 105 embarcaciones en representación de 19 países.

En BMW ORC 2, el Swan 42 "Teatro Soho CaixaBank" logró el Trofeo V Centenario al mismo ritmo que demostró durante el resto de la semana, y cierra su participación con nueve victorias parciales de 11 posibles.

Es el quinto título para el tándem formado por el armador Javier Banderas y el patrón Daniel Cuevas, segundos en 2019 con este mismo barco.

En Women's Cup, la clase reservada a tripulaciones femeninas en barcos monotipo de la clase J80, se impuso el "Dorsia Covirán" (Marina Burriananova) de Ana Pujol y Núria Sánchez.

“Ha sido un triunfo muy sufrido, con muchos nervios, hemos pasado por muchos estados de ánimo durante toda la semana pero el trabajo ha sido muy duro, muy unidas y concentradas y al final tenemos la recompensa”, declaró Núria Sánchez, Project Manager del "Dorsia Covirán".

Los vencedores de la 39º edición de la Copa del Rey Mapfre fueron: "Hydra" (BMW ORC 1); "Teatro Soho CaixaBank" (ORC 2); "Velas de Élite El Carmen" (ORC 3), "Alegre" (IRC); "Earlybird" (ClubSwan 50);

"Natalia" (ClubSwan 42); "Punto G" (ClubSwan 36); "Let it be" (Herbalife J70) y "Dorsia Covirán" (Sotheby's Women's Cup).