Gobierno y transportistas paraguayos buscan final para la semana de paro

En la imagen asesor de Asuntos Estratégicos del Gobierno, Federico González. EFE/ Nathalia Aguilar /Archivo

Asunción, 6 ago (EFE).- Representantes del Ejecutivo paraguayo, de los gremios de transportistas y de grupos industriales se reunieron este viernes en el Palacio de Gobierno para tratar de encontrar una solución al paro de camioneros que se prolonga desde el lunes en la capital paraguaya.

Los transportistas llegaron el lunes a Asunción, como medida de protesta para que el Congreso saque adelante el proyecto de ley de fletes que recibió la aprobación en general del Senado y se tratará en particular el próximo martes en una sesión extraordinaria.

El asesor de Asuntos Estratégicos del Gobierno, Federico González, anunció en la conferencia de prensa posterior a la reunión que las conversaciones seguirán durante el sábado "para avanzar sobre un proyecto concreto".

"Se avanzó muchísimo en la tarde de hoy (...). Las posiciones no son tan distantes como parece", expresó González.

El presidente de la Federación de Camioneros, Ángel Zaracho, advirtió de que no van a sentarse a "firmar un acuerdo" sino a "analizar un proyecto de ley".

"Lo más importante es que logramos sentarnos a conversar. Hay cosas en común, todos queremos trabajar, todos queremos seguir construyendo este país", añadió.

Aunque Zaracho calificó la reunión de este viernes como "un logro", recalcó que no puede garantizar que las negociaciones del sábado concluyan "con algo definido".

Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), su presidente, César Jure, comentó que desde los empresarios e industriales se buscará trabajar "dentro de una ley, un proyecto, que está ya en discusión".

El Gobierno trata de solucionar la protesta de los camioneros ante el anuncio de campesinos, indígenas y educadores de sumarse a las movilizaciones durante la próxima semana, cada uno con sus reclamos.