Fútbol.- Guardiola: "No creo que hayamos jugado mal, pero en este negocio hay que ganar"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, realizó una valoración positiva de la final de la Community Shield pese a perder con el Leicester (1-0) en el último minuto del partido, además de destacar que no jugaron mal a "estas altura de la temporada".



Sin muchos de sus jugadores titulares y con Jack Grealish recién aterrizado, el City cayó ante el Leicester en el minuto 89 con un penalti de Iheanacho. Guardiola restó importancia a la derrota. "Me hubiera encantado ganar el juego", dijo Guardiola, quien ha levantado el Community Shield dos veces.



"Felicitaciones a Leicester por la victoria, pero la actuación fue realmente buena. En esta etapa de la temporada, y jugar con los jóvenes, fue excelente. Con un poco de suerte y con mejores decisiones en el último tercio podríamos haber marcado. Pero con todos los jugadores fuera, los jugadores que se han entrenado juntos las dos últimas semanas han sido excepcionales", analizó Guardiola.



"Estuvimos tan bien... Este es el primer paso para volver a intentarlo y competir esta temporada", añadió el técnico catalán, que confía en tener a todos sus jugadores para el estreno liguero ante el Tottenham el próximo fin de semana.



"Pasó la temporada pasada, llegamos tarde. Este domingo vuelven siete u ocho jugadores. Por eso supongo que al principio de la temporada intentaremos conseguir resultados sin dar lo mejor de nosotros. Sabemos que no estaremos en nuestro mejor momento, pero los jugadores estarán mejor el próximo domingo. Ese es el proceso que tenemos que hacer", dijo.



"Vi muchas cosas buenas hoy. No creo que hayamos jugado mal y les dije a los muchachos lo orgulloso que estoy. Pero en este negocio hay que ganar", sentenció Guardiola, que también tuvo palabras para el debutante Grealish, cuyo traspaso se oficializó un día antes por 117 millones de euros, el más caro en la historia del fútbol inglés.



"Fue realmente bueno", dijo Guardiola. "Agresivo, yendo contra los laterales, cada vez que tenía el balón tenía a tres jugadores a su alrededor. Paso a paso irá encontrando lo mejor", finalizó.



Por su parte, el técnico del Leicester, Brendan Rodgers, se mostró "muy feliz" del título conseguido para empezar la temporada. "Ambos equipos estábamos aquí por méritos propios y queríamos ganar. Sabemos que es el final de la pretemporada y los jugadores siguen buscando estar en forma, pero en los últimos años se ha convertido en un trofeo destacado y esa es la mentalidad que queremos llevar al equipo y al club", apuntó.



"Los muchachos mostraron un gran espíritu, una gran calidad y finalmente consiguieron el gol de la victoria. Tuvimos una gran sensación al llegar aquí y no desaprovechamos la ocasión", sentenció el técnico de los 'foxes', que este sábado lograron la segunda 'Community Shield' de su historia tras la de 1971.