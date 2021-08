Fútbol.- El Leicester se lleva la Community Shield tras derrotar al City en el último minuto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Leicester City ha conquistado este sábado la Community Shield, el primer título de la temporada en Inglaterra, tras imponerse al Manchester City (1-0) gracias a un gol de penalti de Kelechi Iheanacho, a falta de un minuto para la conclusión de un partido disputado en el estadio de Wembley.



Los 'foxes' lograron la segunda 'Community' de su historia tras la de 1971 en un duelo propio de pretemporada y con muchos jugadores no habituales en el once de ambos conjuntos. Además, la final en Londres supuso el debut de Jack Grealish con el City, el jugador más caro del fútbol inglés, cuyo traspaso se oficializó un día antes por 117 millones de euros.



Ferran Torres fue titular en el equipo elegido por Pep Guardiola, que arrancó mejor en la primera mitad con varios disparos alejados en botas de Mahrez y Gundogan. Sin embargo, el gol nunca estuvo realmente cerca para los 'citizens', que terminaron cediendo espacios a su rival y acabaron sin opciones en el acto inicial. Su portero Zack Steffen tuvo varias intervenciones de mérito.



La mejor para el Leicester fue del español Ayoze Pérez, con un taconazo delicioso, y un rechace de Vardy que tampoco llegó a buen puerto. En la segunda mitad, cuando todo parecía encaminado a la prórroga, apareció Iheanacho para provocar un penalti que acabó decidiendo el primer título del curso en Reino Unido.



El nigeriano dribló a Nathan Aké y en el engaño acabó siendo trabado en el área. La pena máxima la transformó él mismo pero no la celebró por su pasado en el City. De esta forma, los pupilos de Brendan Rodgers sentenciaron su victoria y levantaron una Community Shield que habían intentado ganar sin éxito en la final de hace cinco años.