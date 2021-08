Fontes: "Un golpe de realidad"

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Tokio, 7 ago (EFE).- El granadino Ignacio Fontes calificó de "golpe de realidad" para él haber terminado decimotercero y último en la final de los 1.500 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Comentó que al único que puede perdón es a él mismo, porque es "el primero al que le habría gustado estar un poquito más adelante, como poco peleando por el diploma olímpico, pero estaba vacío".

"Ha sido un campeonato de desgaste físico muy alto, también a nivel emocional. Han sido rivales muy fuertes en cada ronda y el hecho de ser unos Juegos Olímpicos y querer hacerlo bien ha ido desgastando poco a poco", comentó.

"Calentando me he encontrado bien, pero en carrera cuando me pasó Jakob (Ingebrigtsen) hice un amago de intentar seguirlo pero vi que las piernas no funcionaban. Luego no ha ayudado tampoco irme hasta la última posición y ver que se me empezaban a marchar. No tenía las piernas muy allá", explicó.

"Soy el primero al que le habría gustado no desperdiciar la oportunidad de estar en una final olímpica. Alguien tenía que llegar el último y he sido yo", apuntó el atleta andaluz, quien ante el futuro es consciente que tendrá que "trabajar más, aprender a gestionar mejor estos campeonatos a nivel emocional, que desgasten menos cada carrera. También a nivel físico, tendré que buscar ser más resistente, más rápido", comentó.

Por lo tanto Fontes indicó que tenía que "empezar a trabajar desde ya" para poder estar donde quiere y se imagina que puede estar.