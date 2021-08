Florida celebra aprobación federal de polémico pacto con la tribu Seminola

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Miami, 6 ago (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró este viernes la aprobación del Gobierno federal del polémico nuevo pacto firmado por el estado con la tribu Seminola que expande los juegos de azar y abre la puerta a la legalización de las apuestas deportivas virtuales.

El visto bueno del Gobierno federal autoriza a la tribu de los seminolas, propietaria de un famoso casino y hotel cerca de Miami, a manejar apuestas deportivas, lo que añadirá a las arcas estatales un mínimo de 2.500 millones de dólares en los próximos cinco años.

"La aprobación final de este histórico pacto de juegos es un gran negocio para el estado de Florida", dijo en un comunicado el gobernador estatal, Ron DeSantis, un pacto que ha encontrado voces discrepantes y la oposición de organizaciones contrarias a la expansión del juego en Florida.

El pacto con la tribu de Florida ha superado el período de aprobación de 45 días del Departamento del Interior de los Estados Unidos, según anunció hoy la oficina del gobernador.

En abril pasado, Florida llegó a un acuerdo por 30 años con la tribu de los seminolas acerca de los casinos operados por ellos, que además autoriza a la tribu propietaria de Hard Rock International a manejar apuestas deportivas.

Según el republicano DeSantis, "este acuerdo de beneficio mutuo hará crecer nuestra economía, expandirá el turismo y la recreación y proporcionará miles de millones en nuevos ingresos para beneficiar a los floridanos".

Por su parte, Marcellus Osceola Jr., presidente de la tribu, celebró "un gran día para la gente de Florida".

En el mismo comunicado, Osceola Jr. avanzó que en otoño próximo se lanzarán "nuevos juegos de casino", lo que significa "más empleos para los floridanos y más dinero invertido en este estado".

El pacto alcanzado en abril de 2021 fue aprobado por la Legislatura de Florida en una sesión especial el 19 de mayo.

VOCES EN CONTRA

Sin embargo, algunos líderes del sur de Florida, incluido el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, han expresado su preocupación por una mayor expasión del juego.

Los detractores del pacto sostienen que cierto componente de apuestas deportivas "móviles" del pacto es inconstitucional.

"Esta pelea está empezando. Estamos comprometidos a garantizar que se respete la voluntad de los residentes, un 72 % de los cuales votó que los votantes de Florida tienen el derecho exclusivo a autorizar el juego de casinos en nuestro estado", resaltó en mayo pasado John Sowinski, presidente de No Casinos.org, tras conocerse la ratificación del pacto por parte de la Cámara de Representantes de Florida.

Las voces discrepantes subrayan que, en ese contexto, este pacto viola la Enmienda 3, aprobada en referendo en 2018, que otorga solo a los electores "el derecho exclusivo a decidir si autorizan los juegos de azar de casino en Florida".

Además, el acuerdo permite las apuestas deportivas en línea para la tribu y abre la puerta a "la mayor" expansión de los juegos de azar en la historia de Florida "convirtiendo cada teléfono móvil en una tragaperras (tragamonedas)", según No Casinos.org.

El nuevo pacto autoriza los juegos de dados y la ruleta en los siete casinos propiedad de los seminolas, incluido el popular Hard Rock cercano a las ciudades de Fort Lauderdale y Tampa.

Salvo que se tomen más medidas en los tribunales, la tribu puede comenzar con las apuestas deportivas el 15 de octubre próximo y beneficiarse de una parte de los ingresos en pistas de carreras de caballos, frontones de jai-alai y antiguos locales para carreras de perros, detalló la televisión Local 10.

Según el comunicado del gobierno de Florida, actualmente la tribu no realiza ningún pago de ingresos al estado.

El texto afirma que se trata del "pacto de juegos más grande de la historia" y que, además de los 2.500 millones de dólares que aportará a las arcas estatales en los próximos cinco años, hasta 2030 generará un estimado de 6.000 millones de dólares.

Los seminolas están reconocidos federalmente como tribu nativa, tienen seis reservas en Florida y manejan seis casinos en sus tierras.

En diciembre de 2006, la tribu adquirió la empresa Hard Rock International, propietaria de la famosa cadena de restaurantes Hard Rock Cafe, con franquicias en todo el mundo.

Su casino y hotel cerca de Miami, el Seminole Hard Rock, es conocido por su edificio en forma de guitarra que atrae la vista tanto de foráneos como de locales.