Estas han sido las 5 fotos de Manelyk Gonzalez que han arrasado en Instagram

Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 1.405.553 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares:





💙 fría como viento…. Peligrosa como el mar 🌊





La espalda era una de las partes de mi cuerpo que odiaba pues no me pego bien la piel después de la lipo!!! La ejercite, cambie mi alimentación, tratamiento de nu skin 3 veces por semana!!! Ahora me encanta. Si quieres algo no te va a caer del cielo… tienes que ser constante y trabajar en ello para cambiarlo o aceptarlo.





El lugar correcto…. en el momento Perfecto!!!





🌶🌶





Un día de vacaciones con mis amigas en Guatape! Siempre con mi @BangEnergy Sigue al inventor de BANG: @BangEnergy.CEO #BangEnergy #EnergyDrink #ad

Manelyk González Barrera, mejor conocida como "Mane", nació el 12 de enero de 1989, en la Ciudad de México, México. En 2008, comenzó su carrera como modelo. También es actriz y cantante.

En 2014 fue convocada para participar en la primera temporada de Acapulco Shore y desde entonces ha aparecido en todas las ediciones del reality. En 2016 firmó un nuevo contrato con MTV para participar en Super Shore de MTV España. Ha aparecido en la portada de varias revistas, tales como H y Playboy México en 2013 y 2016 respectivamente, ambas para hombres.

En 2017 comenzó a publicar su propia música, comenzando con el sencillo «Rico» y su video musical. Más tarde también lanzó «Se Acabó» y «Odiosa» y ya posee su perfil de artista en Spotify.