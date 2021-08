España.-Robles cree que encuestas tienen que servir de acicate a PSOE para trabajar, pero ve a Gobierno con mucha fuerza

Dice que Ayuso tiene todo su respeto, pero pide "sosiego" y "tolerancia" y no enfrentar unas CCAA con otras



Reclama al PP trabajar conjuntamente en los presupuestos para que en Europa vean que España es un país serio



MADRID, 7 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que las últimas encuestas que atribuyen buenos datos al Partido Popular tienen que servir de "acicate" al PSOE para trabajar, aunque ve al Gobierno con mucha fuerza. No obstante, reclama a los populares trabajar conjuntamente en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 para que en Europa vean que España es un país serio. Y aunque asegura que la presidenta de la comunidad de Madrid le merece todo el respeto, reclama "sosiego" y "tolerancia" y no enfrentar a unas comunidades autónomas con otras.



En una entrevista concedida a Europa Press, se ha referido a las últimas encuestas publicadas que le otorgan buenos resultados al Partido Popular si se celebraran unas elecciones generales. Pero la titular de Defensa recuerda que los sondeos son una "foto fija de un momento determinado" y lo que cuenta, en su opinión, es el resultado final de las elecciones.



No obstante, cree que si tienen que servir para algo tiene que ser para "servir de acicate al PSOE" para seguir trabajando por los ciudadanos en una línea de "sosiego, diálogo, tranquilidad" y teniendo como objetivo la recuperación económica, con políticas de igualdad reales y de vencer al virus. "Eso es en lo que nosotros nos tenemos que mover", remacha.



No obstante, ve al Gobierno "con muchas fuerzas, muchas ganas de trabajar, muy consciente de los problemas de los ciudadanos, de que hay que hacer muchas cosas y hacerlo siempre con sentido de la responsabilidad y humildad".



PRESUPUESTOS CON VOCACIÓN DE SER APROBADOS



La ministra también explica que el Ejecutivo está trabajando en unos Presupuestos para 2022 con vocación de que sean aprobados porque entienden que son los "mejores para ayudar en la recuperación y para la utilización de los fondos europeos".



Por ello, pide a la oposición y sobre todo al Partido Popular que sea consciente de que España se juega mucho en Europa y de que es muy importante, "por delante de cualquier opción partidista", que deje la crítica y se ponga a trabajar "conjuntamente" con el Ejecutivo para sacar los presupuestos y que "vean en Europa que España es un gran país, un país serio".



En cuanto a las exigencias de Unidas Podemos para aprobar los Presupuestos --la reforma laboral, la ley de vivienda con la limitación de los precios del alquiler, entre otros-- Robles dice confiar plenamente en el equipo económico del Gobierno encabezado por Calviño y Montero y en liderazgo de Pedro Sánchez para sacar adelante las cuentas del próximo año. De hecho, considera que están demostrando que España está "remontando muy bien la crisis" con los datos positivos que está habiendo en materia de empleo.



No obstante, no se pronuncia sobre si ahora es más fácil la relación con Unidas Podemos en el Gobierno aunque admite que el exvicepresidente Pablo Iglesias tenía una "personalidad evidente" que "se notaba". Sin embargo, cree que lo importante es que en el Gobierno de coalición todos están de acuerdo en los grandes objetivos, como la recuperación económica, avanzar en igualdad social y vencer al virus, aunque haya veces en las que hay posturas diferentes sobre algunos temas.



NIEGA QUE SE QUIERAN RECORTAR AUTONOMÍA FISCAL DE MADRID



En cuanto a la opinión que le merece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Margarita Robles afirma que se trata de una dirigente política que ha tenido un "gran éxito" en las elecciones de Madrid y, por lo tanto, tiene todo su respeto. No obstante, afirma que no comparte sus políticas y considera que la "verdadera línea para trabajar en este momento es tener líneas de diálogo, de tolerancia".



"Lo que quiero para mi país es sosiego, mucho sosiego porque la gente está moralmente estresada después de este período tan largo que hemos vivido y la obligación que todos tenemos es tranquilidad y sosiego", argumenta Robles, quien apuesta porque los mensajes de los dirigentes políticos vayan en ese sentido de generar "convivencia y mucho diálogo".



En este sentido, afirma que ella también está mucho en la calle y lo que la piden los ciudadanos es salir cuanto antes de esta situación, que los políticos dialoguen mucho y esa, afirma, es la apuesta del Gobierno y la suya porque ahora hay un enemigo común que es el virus. Por eso dice no poder entender que haya utilización partidista en la lucha contra la pandemia.



Al ser preguntada por el planteamiento del Gobierno de subir los impuestos en Madrid para recortar la autonomía fiscal de esta CCAA por petición de partidos independentistas, la titular de Defensa afirma que eso es lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero a ella no le consta "en absoluto". "Hay algo que tiene que tener muy claro todo el mundo y es que el Gobierno tiene una única finalidad que es el interés general de todos los españoles", argumenta.



CRITICA QUE ALGUNOS DIRIGENTES QUIERAN ENFRENTAR A LAS CCAA



Según Robles, hay algunos dirigentes que lo que quieren es enfrentar a unas comunidades autónomas con otras porque piensan que "en esa confrontación y de esa falta de diálogo ellos tienen más rentabilidad".



No obstante, no ha querido pronunciarse sobre la España "multinivel" que propone el PSOE en su ponencia marco de cara al Congreso que celebrará a mediados de octubre en Valencia. "Vamos a esperar a que la ponencia se apruebe, hay un congreso del PSOE y ahí será donde esa ponencia se tendrá que desarrollar y debatir", ha apostillado.



La ministra también se ha referido a los malos resultados que obtuvo el PSOE en las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Considera que cuando esto sucede hay que hacer una reflexión y cree que el PSOE madrileño la está haciendo.



De hecho, se ha mostrado convencida de que los ciudadanos valorarán que los socialistas aprendan de los errores y del esfuerzo que están haciendo por conectar con las necesidades de los más desfavorecidos. "Esto que se dice tantas veces de no dejar nadie atrás tiene que ser una prioridad y en esa línea va a trabajar el PSOE", ha apostillado



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/590190/1/robles-cree-encuestas-tienen-servir-psoe-trabajar



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06